【怖い話】霊感のある郵便配達員が遭遇したゾッ…とする「嫌な家」とは？事故物件サイトにも載っていない忌み物件の恐怖【作者に聞く】
郵便配達員たちは、毎日町の隅々まで郵便物を配達するのが仕事だ。郵便物がある限り「あの配達先には行きたくない」とはなかなか言えない。しかし、配達中に稀に「嫌な感じ」のする住宅に遭遇することがある。遠くから見ただけで背筋がゾッとし、近づけば震えや頭痛がひどくなる、そんな恐ろしい物件が存在する。これは、霊感のある郵便配達員が実際に経験した、かなり怖い物件の話だ。
■「命より仕事」…配達員が挑んだ忌み地への配達
その2階建ての古いアパートは、階段の下にいるだけで鳥肌が立つほどだった。調べてみても有名な事故物件サイトには載っていなかったという。2階の一番奥の部屋から漂ってくる、まがまがしい気配を感じながらも、ほかの住戸への配達はこなしていた。問題の部屋には人が住んでいる気配がなかったため、「配達がなければ近づかないしいいか！」と油断していた。
しかし、彼にその部屋まで行かねばならない事情ができてしまう。それはコロナ禍に政府が約260億円もの大金をかけて行った「ガーゼ製布マスクの全戸配達」だ。まさかこんな形で彼のもとに厄災が降りかかってくるとは。泣いても駄々をこねても避けられない現実を前に、彼は意を決して配達に向かった。そして彼は、今でも目に焼き付いて離れないおぞましい光景を目にするのだった。
郵便局員が実際に経験した怖い話を漫画化したのは、現役の郵便局員である送達ねこさん(@jinjanosandou)。漫画を描いているうちに、その噂を聞きつけた郵便局員から話が届くようになり、今では他局の郵便局員からも体験談が寄せられるようになった。本作『嫌な家』について送達ねこさんに詳しく話を聞いた。
■「霊感がある人」だけが回避できる苦労
この話は、M支店に勤務するYさんの体験談だという。Yさんは、いわゆる「霊感」がある人だ。作者は、「Yさんのような人は、日々私たちにはわからないような苦労があるのだろうが、結果的に危険なところを回避できるのではないかと思います。大抵の人はわからないでそのまま住んでしまうと思うんですよね…」と語る。
しかし、配達員は「命より仕事を優先するのが日本人って感じ」と読者から感想を寄せられるほど、回避したい場所にも郵便物があれば配達に行かざるを得ない。
『郵便屋が集めた奇談』は、読者から「こういう不思議で怖い話って好き」「背筋がゾクッとしたけど、めちゃくちゃおもしろい…！」と好評だ。日本のどこかの町でひっそりと起こっている“怪異”を覗き見してみてほしい。
