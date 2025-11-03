WEST.が、あの頭から離れないメロディのCMに帰ってきた！VC-3000のど飴新TVCMが全国放映開始

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

WEST.が出演するVC-3000のど飴の新TVCM「お買い物」篇が、11月3日より全国放映開始されることが発表された。「なめたらあかん～♪」のフレーズで長年親しまれてきたCMに、引き続きWEST.を起用。VC-3000のど飴を買うか迷っている女性客に「買わんのかい！」とテンポ良くツッコむWEST.らしい、明るくコミカルな掛け合いが繰り広げられる。

■新TVCM「お買い物」篇 ストーリー

CMは黄色い商品棚にVC-3000のど飴がずらりと並んでいる背景に、おなじみの全身黄色に青字で「VC」の文字が書かれたスウェットに身を包んだ重岡大毅、藤井流星、小瀧望の3人が「なめたらあかん～♪」のリズムに合わせ歌い、「V」をイメージして踊るシーンからスタート。商品を見ていたけど立ち去ってしまう女性客に対して、おそろいのスウェットを着た中間淳太、桐山照史、濱田崇裕（「濱」は、異体字が正式表記）、神山智洋が「買わんのかい！」と全身で「C」を作り、元気いっぱいにツッコミながら登場。2度目のターンでは重岡、藤井、小瀧が商品棚から次々と顔を出し、「なめたらあかん～♪」と笑顔で歌う。またもや手に取ったもののやはり買わない女性客に左右両サイドから中間、桐山、濱田、神山が「買わんのかい！」とパワフルにツッコミ。重岡がVC-3000のど飴を口に入れ、爽やかな表情になったあとは、WEST.全員でかっこよく女性客にVC-3000のど飴を差し出す。カートいっぱいに商品を買う女性客に全員で手を振り「VC-3000のど飴～♪」のメロディが流れ、締めくくられる。

■撮影エピソード

前回に引き続き、撮影は終始明るく和気あいあいとした雰囲気で進行。中でも藤井はセットで商品棚にずらりと並んでいるVC-3000のど飴を「全部本物や…」とまじまじと見つめていた。また、メンバー全員で踊るシーンでは、小瀧が最後の決めポーズを少しズレてしまい、すかさず後方にいた桐山から「なんかズレてなかった？」とツッコまれる場面も。「見んなって！」「見るやろそら！」とテンポよくやり取りしていました。その後、小瀧がスタッフに「すみません！もう一回お願いします！」とお願いすると、桐山は「バレてませんくらいの…（小瀧のミスの真似）」と追撃。すると小瀧は「ちょっと左肩の調子が…」ととぼけるように返し、現場は思わず笑いに包まれていた。撮影後は「これからもよろしくお願いいたします！」と、笑顔で意気込みを語ってくれた。

■WEST.インタビュー

Q.VC-3000のど飴のキャラクターとして前回依頼の撮影でしたがご感想を教えてください！

重岡：この黄色と青のカラーのコスチューム、ちょっとなんか元気になるよな。

桐山：元気カラーではあるよな。

濱田：前回よりも黄色の濃さ増してます！

桐山：濃さ変わってんねや！冬用バージョンになってると思ったけど。濃さ変わってるんすか？これ！

濱田：変わってます！

藤井：神ちゃん（神山）がもう金髪やからほぼ…ビタミンC！

神山：「VC」の擬人化ですよね。

藤井：AIで入れたらこの画像出てくる。（神山さんを指しながら）

中間：ぴったりですね。

重岡：今回もやれて嬉しいです！

Q.前回のCM以上に“ツッコミ”の撮影シーンがありましたが、気を付けたポイントなどはありますか？

桐山：なんて言ったっけ、「C」ツッコミって言ってたよな？

中間：そう。「買わんのかい！」になったね。で、「C」の形でツッコむから（身体でCを作りながら）。

重岡：「C」の形でツッコむ？

桐山：そうそう。この「VC」の「C」でツッコむねんけど、大丈夫かなあ？（隣の濱田の肩をなでながら）

濱田：なで肩なんで。

桐山：ひとりだけなで肩なんで、ひとりだけ「V」になっている可能性はある（笑）。

濱田：うん、「L」になってるかもしれんですけど。

桐山：「L」やめて、「C」にして、できれば（笑）。

Q. 皆さまの中で「“ツッコミ”が上手いな」と思うメンバーはどなたですか？

一同：（「せーの」で指をさす）

濱田：おお、分かれてる！

桐山：バラバラやな。

（※重岡→桐山・中間／濱田→桐山／小瀧・神山→中間／中間・桐山・藤井→小瀧）

濱田：淳太は誰？

中間：俺は小瀧。

桐山：俺も小瀧。

神山：俺も思ってん。

小瀧：やった。

濱田：シゲは？

重岡：あ、俺が指した人は、迷っちゃって照史と淳太両方指しちゃった。

濱田：俺も照史指した。

神山：俺淳太。

小瀧：俺も淳太。…3？

神山：3人や。

重岡：すごいやん。

濱田：優勝してる。

中間：やったー。優勝しました。

藤井：望も？

小瀧：（中間）3（小瀧）3。

桐山：小瀧はね～上手やねん。テロップに載るのが。

神山：わかる。

桐山：欲しいツッコミくれんねんな。小瀧は。

中間：「WESTube」（WEST.のYouTubeチャンネル）で自分のツッコミを称賛してますから、自分で。もうツッコミ王なんで、彼は。ほんとに。

藤井：で、上手くツッコめた自分も大好きなんで、YouTube擦って観てるんす。

一同：（うんうん）

重岡：そやで～。誰かが途中でトイレに立ったりすると一時停止して、帰ってきたら10秒巻き戻しして、もう一回観んねんもんな。

小瀧：見逃さないでほしいんすよね。

桐山：かわいいな。

小瀧：まあそういったところも。あります。

Q. 最近あった「ええ調C」なエピソードなどはございますか？

中間：舞台中のメンバー多いもんね。

濱田：やっぱりずっと声を張っていることが多いんで、VC-3000のど飴舐めさしてもらってまして。

桐山：（差し入れに）入れてくださってるよね。

小瀧：ありがとうございます。

濱田：舐めて、「ええ調C」です！

重岡：めっちゃええやん！

桐山：（のどが）枯れずにできてるのありがたいよな。

濱田：はい！

一同：（笑）

桐山：俺は枕を変えたんすよ。なんかあみあみの、知ってる？通気性のいい枕に変えたら、めっちゃ体の調子良くなった。

小瀧：痩せたん？

桐山：痩せたの。

小瀧：（笑）

重岡：枕で

桐山：枕は関係ないんすけど。あと、今じゃないと思う、痩せたとか。

小瀧：痩せたの!?

桐山：痩せたエピソードじゃない（笑）。

小瀧：細細なってますよ。

濱田：もしくは汗を吸収するんかなあ。

桐山：いやー通気性がよくて。夏やしな！枕変えて、体は調子良くなったかな。

重岡：さっきちょうど“調子いい話”を裏でしててんけどさ、濱ちゃんがおんなじこと言っててん。裏で「VC-3000のど飴舐めてるからのどの調子“E”！（腕でEの文字を作りながら）」ってやってんけど、「いや“C”やろ！」って（笑）。

一同：（笑）

桐山：もしそれ、裏でやってるんやったら、ここでやって！

濱田：すいません！

Q.2025年も残りあと2ヵ月のタイミングですが、年内に取り組んでおきたいことなどありますか？

小瀧：サバイバルってしたことないなと思うので、ナイフ1本とかでアマゾンとか行こうかな…。

桐山：たぶん無理やで！2ヵ月では。

濱田：人生なめてる！「人生なめずにこれなめて～♪」（背後からVC-3000のど飴を取り出す）

小瀧：やったー!!

中間：調子？

濱田：調子E！

桐山：Cや！Cでやれ。

Q.このCMをご覧の「日本で頑張る皆様」にメッセージをお願いいたします！

重岡：頑張れ！

桐山：もっとみんなに…！

濱田：人生なめてんちゃう？お前！（重岡の隣に移動）。「人生なめずにこれなめて～♪」（背後からVC-3000のど飴を取り出す）…調子悪い！

■【動画】VC-3000のど飴 CM「お買い物」篇

■関連リンク

ノーベル製菓株式会社 公式サイト

https://www.nobel.co.jp/

WEST. OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/29

https://www.elov-label.jp/s/je/artist/J0010