大リーグ・ドジャースが球団初のワールドシリーズ連覇を果たした。なにわ男子の藤原丈一郎（29）は山本由伸がプロ野球・オリックス時代から親交深く、今シリーズのMVPの活躍に大喜び。本紙などに歓喜のコメントを寄せた。

藤原は「ドジャース球団史上初ワールドシリーズ2連覇おめでとうございます！」と興奮気味に祝福した。この日は全国アリーナツアーの名古屋公演。午後1時に昼公演がスタートしたが「今日はずっと山本由伸投手のユニホームで、コンサートが始まる直前まで見てました」と熱戦にスケジュールの許す限り声援を送り、自らも戦いから力を得てステージ上で輝きを放った。

藤原は幼少期からオリックスの大ファン。藤原がオリックスの始球式をした際に当時在籍していた山本から指導を受けたり、山本も藤原のグッズのぬいぐるみやうちわを自宅に飾っていたことがあるなど親交が深い。山本が移籍した昨年はドジャースタジアムで観戦。今年2月に米アリゾナで行われたキャンプにも足を運び公演で骨折した足を気遣ってくれたことに感激していた。そんな大好きな山本がワールドシリーズで胴上げ投手となった上にMVPにまで輝き「山本由伸投手がMVP！最高です！」と喜びもひとしお。「これからもたくさんの夢と希望を世界中に与えてください！」とエールを送った。