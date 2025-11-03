＜ワールドシリーズ：ブルージェイズ4−5ドジャース＞◇第7戦◇1日（日本時間2日）◇ロジャーズセンター

ドジャース山本由伸投手（27）と親交がある、なにわ男子の藤原丈一郎（29）が、球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したドジャースを祝福した。

大のオリックスファンで知られる藤原。山本がNPB在籍時から交流があり、渡米後の24年9月にはテレビ番組の取材でドジャースタジアムを訪問したこともある。山本をはじめ、ドジャース戦士らの栄冠に「ドジャース球団史上初ワールドシリーズ2連覇おめでとうございます！」と歓喜。2日は全国ツアー愛知公演当日だったが、「ずっと山本由伸投手のユニホームでコンサートが始まる直前まで見てました（笑い）」と日本からしっかり声援を送った。

山本は、ワールドシリーズで3試合に登板し3勝を挙げた。6回1失点で好投した前日1日（現地時間10月31日）の第6戦に続き、連投となった第7戦では9回途中から登板し、2回2／3を無失点。勝利投手で胴上げ投手にもなり、日本選手としては09年のヤンキース松井秀喜以来2人目となるMVPに選出された。優勝の立役者となった“推し”山本も活躍に「最高です！」と大興奮。「これからもたくさんの夢と希望を世界中に与えてください！」と激励した。