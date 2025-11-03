◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦を延長１１回の末に制して４勝３敗とし、２１世紀初、球団初の連覇で９度目の頂点に立った。「１番・投手、ＤＨ」の大谷翔平投手（３１）は中３日の登板で３失点したが、２安打で貢献。来季はスタートから二刀流としてＷＢＣとＷＳのダブル世界一を目指す。第６戦先発の山本由伸投手（２７）は連投で９回途中から２回２／３を無失点。ＷＳ３勝を挙げ、日本人では２００９年松井秀喜（ヤンキース）以来の最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。

最高の笑顔で跳ね回り、喜びを爆発させた。歓喜の輪に加わった大谷は、ナインと世界一の景色を共有した。「すごい展開でしたけど、全員がいい野球をして、最後素晴らしい勝ちだった」。９回１死からロハスのソロで追いつき、延長１１回にスミスのソロで勝ち越し。連投の山本が締める総力戦の末、球団史上初、１９９８〜２０００年に３連覇したヤンキース以来の２年連続ＷＳ制覇をつかんだ。

７回途中９３球を投げた第４戦から中３日で先発登板。打者としてもポストシーズン（ＰＳ）全試合出場を続け、疲労がピークに達していた。２回２死満塁を空振り三振で切り抜けて吠（ほ）えたが、３回１死一、三塁からビシェットに初球のスライダーを仕留められ、中堅左へ特大３ランを浴びた。２回１／３を３失点。だが、二刀流の大谷に悔しがる暇はなかった。

「最後、悔しい形で打たれてしまったけど、少しでも長く後ろにつなげるようにという思いでマウンドには立っていた。取られた後も、打線の１人として一生懸命プレーしようと思った」。初回、５回に安打を放ち、５打数２安打。左脚と左尻にべったり土をつけてＷＳ最終戦の初回のマウンドに立つ姿は、唯一無二の姿だった。

シーズン５５発、ＰＳで８発。心身の充実が二刀流に復帰した大谷を支えた。４月に第１子の長女が誕生。「午前中にお風呂に入れたり、帰ってきた後は僕が面倒を見る」と、全てを野球にささげてきた男の生活が一変した。まだ生後６か月だが、本拠地ではベビーカーを押す姿もあった。クラブハウスでは家族とのテレビ電話でリラックス。守るものが増え、使命感はさらに大きくなった。

移籍２年目。リーダーとしての一面も生まれた。７月で３１歳となり、日本人トリオの“長男”として、シーズン中には食事会を開催。米８年目で英語も流ちょうになり、同僚への助言も増えた。同じ左打ちのフリーマンには１打席目の後に投手の特徴などを伝え、本塁打後のハイタッチ中に足を止めて耳打ちするシーンが増加。２０年ＭＶＰのフリーマンでさえ、「翔平の言うことは聞くしかない」と笑うほど存在感を増した。

常勝ドジャースのど真ん中に立つことで、勝利の喜びは倍増した。最終戦のヒーローが山本だったからなおさらだ。「素晴らしいですね。もう、どうやって投げたのかわかんないですね、正直。本当に彼が世界でＮＯ１のピッチャーだと思ってますし、チームのみんなも思っている。異論はないんじゃないかな」。９６球を投げた翌日に連投で魂の３４球、２回２／３を０封。シャンパンファイトでは山本をだっこし、ＷＳ３勝でＭＶＰの弟分を心から祝福した。

今季、投手として制限なくプレーできたのはＰＳから。来季、フルで二刀流としてプレーするのは３年ぶりとなる。昨年末に「野球選手としてのピークを迎える、または今もその中にいると思っている」と自己分析した大谷は、二刀流としてＷＢＣ連覇から３年連続ＷＳ制覇という新たな偉業に挑む。

「まだ終わったばかりなので今日、明日ぐらいはこの勝利に存分に浸りたい」。しばし歓喜の余韻に浸り、再び伝説の新章に向かっていく。（安藤 宏太）

◆大谷翔平に聞く

―今季を振り返って。

「シーズン中も含めて、簡単な戦い、簡単な試合はなかった。本当に全員でつかみ取った、そういう優勝だなと思います」

―第７戦で一番楽しかったことは。

「いやもう、本当に全てが素晴らしかったというか、どちらのチームにとっても、本当に一つのゲームとして、本当に素晴らしい試合だったなと思う」

―延長１８回の第３戦の翌第４戦の登板と、中３日で登板した第７戦はどちらがきつかったか。

「１８イニングの方が出塁してる回数（９回）も多かったので、あの日はほとんど寝れなかったですし、結構、身体的にはそっちの方がしんどかったのかなと思う」

―第７戦は投打どちらにフォーカスしたか。

「もちろんピッチングの方にフォーカスした。ピッチングの日はそちらがメインになってしまうので、試合前の準備も含めてフォーカスしている」

―昨季のＷＳは第２戦で左肩を脱臼した。

「そうですね。まずゲームに１００％の形で臨めたのが一番楽しかったですし、去年は、出て、（ベンチの）後ろに下がって、温めて、マッサージしてもらって、注射して…みたいなのを繰り返していたので、あまり野球やってるなっていう雰囲気がなかった。今年は全然違うワールドシリーズになってたのかなと思います」