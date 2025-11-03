米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ）を連覇したドジャースの日本人勢に、芸能界からも祝福が相次いだ。大谷翔平投手（３１）のモノマネ芸人・ミニタニ（４９）は、大谷が出場する全試合の生観戦を４年連続で達成。スポーツ報知の電話取材に喜びを爆発させた。

敵地トロントで２年連続世界一を見届けたミニタニは、外野の立ち見席でひとり涙を流していた。「周りを見回しても、ドジャースファンは僕しかいなかった。大声で『やった！』とも言えず、喜びをかみ締めた。安心した、というのが一番最初の気持ちですね」と余韻に浸った。

大谷が投打二刀流で登場し、今季の集大成となった第７戦。「この大舞台で先発で出てくるのは神がかっている」と身震いした。連投してＭＶＰとなった山本由伸投手（２７）には、日本人勢との相乗効果を感じたという。「大谷選手と一番近くで触れ合った影響もあって、去年に比べて一段と大きい存在になった」と、シーズンでもノーヒットノーランまであと１アウトの快投を見せた右腕をたたえた。

実は身も心も「ボロボロ」だった。自宅のあるロサンゼルスで行われた第３戦は延長１８回、６時間３９分の歴史的熱戦。大谷のＷＳ新記録となる９出塁に興奮したままＹｏｕＴｕｂｅの編集作業に追われ、２〜３時間しか睡眠できなかった。蓄積疲労もあり、「全試合観戦してきた４年間で初めて」という極度の体調不良に襲われた。

連続観戦が途切れる危機は“大谷愛”でカバー。気温３１度のＬＡから極寒のトロントへ再び飛び、約２５度の気温差にも打ち勝った。

ドジャースの勝因について「危機的な状況の中で１点ずつ積み重ねるチーム力。誰一人欠けても勝てなかった」と振り返った。ベンチでの大谷が印象に残っており「打てない試合でも他の選手の２倍、声を出して応援する姿を目にしていた」と、現地観戦にこだわったミニタニならではの視点も披露した。

来年は５年連続の大谷出場全試合観戦を目指すミニタニだが、３月にはＷＢＣがあるため長丁場となる。体力面はもちろん、ワールドシリーズ最後の２試合だけで４０００ドル（約６２万円）以上かかったという金銭面も心配だ。「大きな期待とともに最大のピンチ。本当に全て完走できるのか」と不安は尽きない。

だが、原動力はやはり大谷の活躍だ。二刀流完全復帰を確信し「期待は投手としてサイ・ヤング賞、打者として本塁打王。欲を言えば３冠王。メジャーのタイトルを総なめにして、世界中が驚愕（きょうがく）する大活躍を見られると思っています」。ド軍の３年連続世界一へ、大谷とともに闘い続ける。（堀北 禎仁）