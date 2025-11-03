VC-3000のど飴新TVCM「お買い物」篇に出演するWEST.

　7人組グループ・WEST.が出演する、ノーベル製菓『VC-3000のど飴』新テレビCM「お買い物」篇が11月3日から全国にて放映開始される。「なめたらあかん〜♪」のフレーズで長年親しまれてきたおなじみのCMに、前回に引き続きWEST.を起用。「VC-3000のど飴」を買うか迷っている女性客に「買わんのかい！」とテンポ良くツッコむWEST.らしい、明るくコミカルな掛け合いが見どころとなる。

【動画】あのメロディが！テンポ良くツッコむWEST.

　撮影は前回に引き続き、終始明るく和気あいあいとした雰囲気で進行。なかでも藤井流星はセットで商品棚にずらりと並んでいる『VC-3000のど飴』を「全部本物や…」とまじまじと見つめる場面も。

　また、メンバー全員で踊るシーンでは、小瀧望の最後の決めポーズが少しズレてしまい、すかさず後方にいた桐山照史から「なんかズレてなかった？」とツッコまれる。「見んなって！」「見るやろそら！」とテンポよくやり取りしていた。

　その後、小瀧がスタッフに「すみません！もう一回お願いします！」とお願いすると、桐山は「バレてませんくらいの…（小瀧さんのミスの真似）」と追撃。すると小瀧は「ちょっと左肩の調子が…」ととぼけるように返し、現場は思わず笑いに包まれた。撮影後は、「これからもよろしくお願いいたします！」と笑顔で意気込みを語っていた。

■WEST.インタビュー

――VC-3000のど飴のキャラクターとして前回以来の撮影でしたがご感想を教えてください！

重岡大毅：この黄色と青のカラーのコスチューム、ちょっとなんか元気になるよな。

桐山：元気カラーではあるよな。

濱田崇裕（濱＝異体字）：前回よりも黄色の濃さ増してます！

桐山：濃さ変わってんねや！冬用バージョンになってると思ったけど。濃さ変わってるんすか？これ！

濱田：変わってます！

藤井：神ちゃん（神山）がもう金髪やからほぼ…ビタミンC！

神山智洋：「VC」の擬人化ですよね。

藤井：AIで入れたらこの画像出てくる。（神山を指しながら）

中間淳太：ぴったりですね。

重岡：今回もやれてうれしいです！

――前回のCM以上に“ツッコミ”の撮影シーンがありましたが気を付けたポイントなどはありますか？

桐山：なんて言ったっけ、「C」ツッコミって言ってたよな？

中間：そう。「買わんのかい！」になったね。で、「C」の形でツッコむから。（身体でCを作りながら）

重岡：「C」の形でツッコむ？

桐山：そうそう。この「VC」の「C」でツッコむねんけど、大丈夫かなあ？（隣の濱田の肩をなでながら）

濱田：なで肩なんで。

桐山：一人だけなで肩なんで、一人だけ「V」になっている可能性はある（笑）

濱田：うん、「L」になってるかもしれんですけど。

桐山：「L」やめて、「C」にして、できれば（笑）

――皆さまの中で「“ツッコミ”が上手いな」と思うメンバーはどなたですか？

一同：（「せーの」で指をさす）

濱田：おお、分かれてる！

桐山：バラバラやな。

重岡→桐山・中間／濱田→桐山／小瀧・神山→中間／中間・桐山・藤井→小瀧

濱田：淳太は誰？

中間：俺は小瀧。

桐山：俺も小瀧。

神山：俺も思ってん。

小瀧：やった。

濱田：シゲは？

重岡：あ、俺が指した人は、迷っちゃって照史と淳太両方指しちゃった。

濱田：俺も照史指した。

神山：俺、淳太。

小瀧：俺も淳太。…3？

神山：3人や。

重岡：すごいやん。

濱田：優勝してる。

中間：やったー。優勝しました。

藤井：望も？

小瀧：（中間）3（小瀧）3。

桐山：小瀧はね〜上手やねん。テロップに載るのが。

神山：わかる。

桐山：欲しいツッコミくれんねんな。小瀧は。

中間：「WESTube」（WEST.のYouTubeチャンネル）で自分のツッコミを称賛してますから、自分で。もうツッコミ王なんで、彼は。ほんとに。

藤井：で、上手くツッコめた自分も大好きなんで、YouTubeこすって観てるんす。

一同：（うんうん）

重岡：そやで〜。誰かが途中でトイレに立ったりすると一時停止して、帰ってきたら10秒巻き戻しして、もう一回観んねんもんな。

小瀧：見逃さないでほしいんすよね。

桐山：かわいいな。

小瀧：まあそういったところも。あります。

――最近あった「ええ調C」なエピソードなどはございますか？

中間：舞台中のメンバー多いもんね。

濱田：やっぱりずっと声を張っていることが多いんで、「VC-3000のど飴」舐めさしてもらってまして。

桐山：（差し入れに）入れてくださってるよね。

小瀧：ありがとうございます。

濱田：舐めて、「ええ調C」です！

重岡：めっちゃええやん！

桐山：（のどが）枯れずにできてるのありがたいよな。

濱田：はい！

一同：（笑）

桐山：俺は枕を変えたんすよ。なんかあみあみの、知ってる？通気性のいい枕に変えたら、めっちゃ体の調子良くなった。

小瀧：痩せたん？

桐山：痩せたの。

小瀧：（笑）

重岡：枕!?

桐山：枕は関係ないんすけど。あと、今じゃないと思う、痩せたとか。

小瀧：痩せたの!?

桐山：痩せたエピソードじゃない（笑）

小瀧：細細なってますよ。

濱田：もしくは汗を吸収するんかなあ。

桐山：いやー通気性がよくて。夏やしな！枕変えて、体は調子良くなったかな。

重岡：さっきちょうど“調子いい話”を裏でしててんけどさ、濱ちゃんがおんなじこと言っててん。裏で「VC-3000のど飴舐めてるからのどの調子“E”！（腕でEの文字を作りながら）」ってやってんけど、「いや“C”やろ！」って（笑）

一同：（笑）

桐山：もしそれ、裏でやってるんやったら、ここでやって！

濱田：すいません！

――2025年も残りあと2ヶ月のタイミングですが年内に取り組んでおきたいことなどありますか？

小瀧：サバイバルってしたことないなと思うので、ナイフ1本とかでアマゾンとか行こうかな…。

桐山：たぶん無理やで！2ヶ月では。

濱田：人生なめてる！「人生なめずにこれなめて〜♪」（背後から「VC-3000のど飴」を取り出す）

小瀧：やったー!!

中間：調子？

濱田：調子E！

桐山：Cや！Cでやれ。

――このCMをご覧の「日本で頑張る皆さま」にメッセージをお願いいたします！

重岡：頑張れ！

桐山：もっとみんなに…！

濱田：人生なめてんちゃう？お前！（重岡の隣に移動）「人生なめずにこれなめて〜♪」（背後から「VC-3000のど飴」を取り出す）…調子悪い！