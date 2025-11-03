[11.2 ラ・リーガ第11節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※26:30開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 31 ディエゴ・コッヘン

GK 33 Eder Aller

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 42 Xavi Espart

MF 20 ダニ・オルモ

MF 22 マルク・ベルナル

MF 27 ドロ・フェルナンデス

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 28 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

[エルチェ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 3 アドリア・ペドロサ

DF 6 ペドロ・ビガス

DF 15 アルバロ・ヌニェス

DF 22 ダビド・アッフェングルーバー

MF 8 マルク・アグアド

MF 10 ラファ・ミル

MF 11 ヘルマン・バレラ

MF 14 アレイクス・フェバス

MF 16 マルティム・ネト

FW 9 アンドレ・シウバ

控え

GK 1 マティアス・ディトゥーロ

DF 18 ジョン・ヌワンコ

DF 21 レオ・ペトロ

DF 23 ビクトル・チュスト

DF 39 エクトル・フォルト

MF 5 フェデリコ・レドンド

MF 17 ホサン

MF 30 ロドリ・メンドーサ

FW 7 ヤゴ・サンティアゴ

FW 19 グレイディ・ディアンガナ

FW 20 アルバロ・ロドリゲス

FW 32 アダム・ボアヤル

監督

エデル・サラビア

