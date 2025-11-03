バルセロナvsエルチェ スタメン発表
[11.2 ラ・リーガ第11節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※26:30開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 31 ディエゴ・コッヘン
GK 33 Eder Aller
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 42 Xavi Espart
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[エルチェ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 3 アドリア・ペドロサ
DF 6 ペドロ・ビガス
DF 15 アルバロ・ヌニェス
DF 22 ダビド・アッフェングルーバー
MF 8 マルク・アグアド
MF 10 ラファ・ミル
MF 11 ヘルマン・バレラ
MF 14 アレイクス・フェバス
MF 16 マルティム・ネト
FW 9 アンドレ・シウバ
控え
GK 1 マティアス・ディトゥーロ
DF 18 ジョン・ヌワンコ
DF 21 レオ・ペトロ
DF 23 ビクトル・チュスト
DF 39 エクトル・フォルト
MF 5 フェデリコ・レドンド
MF 17 ホサン
MF 30 ロドリ・メンドーサ
FW 7 ヤゴ・サンティアゴ
FW 19 グレイディ・ディアンガナ
FW 20 アルバロ・ロドリゲス
FW 32 アダム・ボアヤル
監督
エデル・サラビア
