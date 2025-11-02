川崎フロンターレがアパレルライン「Frontale PRO」を始動、全4型を展開

神奈川県川崎市を本拠地とするJリーグクラブ「川崎フロンターレ」が、クリエイティブエージェンシー「スターベース（STARBASE）」との共同開発アイテム「Frontale PRO」を11月8日に発売する。川崎フロンターレ オフィシャルグッズショップ「AZZURRO NERO」、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで取り扱う。

Frontale PROは「タウンユース」をコンセプトに、スタジアム以外でも着用できるデザインを採用。

第1弾アイテムでは、「Frontale Logo Hooded Sweatshirt」（8800円）、「Frontale Arc Crewneck」（8250円）、「Frontale Together Crewneck」（8250円）、「Frontale Box Logo L/S Tee」（6050円）の4型をラインナップ。全てのアイテムの背タグには「Frontale PRO」のロゴが配されており、「フロンターレを愛するすべての方に、ちょっとした特別感を」という想いを込められているという。