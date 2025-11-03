パルマvsボローニャ スタメン発表
[11.2 セリエA第10節](エンニオ・タルディーニ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 3 ニアカテ・エンディアエ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 63 ニコラス・トラブッキ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 23 エルナニ
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
MF 65 エリア・プリッコ
MF 78 A. Ciardi
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 32 パトリック・クトローネ
FW 75 A. Cardinali
監督
Carlos Cuesta García
[ボローニャ]
先発
GK 1 ウカシュ・スコルプスキ
DF 2 エミル・ホルム
DF 14 トールビョルン・ヘッゲム
DF 26 ジョン・ルクミ
DF 33 フアン・ミランダ
MF 4 トンマーゾ・ポベガ
MF 7 リッカルド・オルソリーニ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 11 ジョナサン・ロウ
MF 21 イェンス・オドゴール
FW 9 サンティアゴ・カストロ
控え
GK 13 フェデリコ・ラバリア
GK 25 M. Pessina
DF 16 ニコロ・カザーレ
DF 20 ナディル・ゾルテア
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ
DF 41 マーティン・ビティック
MF 6 ニコラ・モロ
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 77 イブラヒマ・スレマナ
MF 80 ジョバンニ・ファビアン
FW 10 フェデリコ・ベルナルデスキ
FW 24 タイス・ダリンガ
FW 28 ニコロ・カンビアーギ
FW 30 ベンジャミン・ドミンゲス
監督
ニッコリーニダニエル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります