◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース5―4ブルージェイズ （2025年11月1日 トロント）

【WS舞台裏】ドジャースのアシスタント・アスレチックトレーナーを務める中島陽介さん（55）は、今季限りで引退するカーショーの最終戦を見届け、感慨深い表情を浮かべていた。05年に入団し、ルーキーリーグからスタート。「マイナー時代から活躍も、苦しんでいるところも両方を見てきた」と06年ドラフト1巡目で入団したカーショーと20年過ごした。

「もめるのはしょっちゅう」と笑い「この方針が良いと伝えると絶対に“何で？”と聞いてくる。理由があっても自分が納得するまでやらない」という。「午後7時の試合に先発なら1時半に来て、1分1秒ごとに（行動を）決めている。トイレに行く、水を飲む時間も決まっている」。徹底した自己管理が通算223勝、サイ・ヤング賞3度の礎だ。

引退発表翌日の9月19日のジャイアンツ戦。カーショーは5回途中に降板し、ベンチで全員とハグした際、中島さんだけは抱きかかえて持ち上げた。感謝の表れだった。「こんなに凄い選手になるとは思わなかった。ブルペンではあまり良くないから（笑い）」と中島さん。現役生活は終わったが、2人の絆はずっと続くに違いない。（柳原 直之）