「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースがブルージェイズを延長戦の末に５−４で制して４勝３敗とし、球団初の２連覇を達成した。第６戦に先発した山本由伸投手（２７）が同点の九回１死一、二塁から救援で連投。サヨナラ負けの危機をしのぎ、延長十一回に１点を勝ち越すと、リードを守り抜いた。今シリーズは３勝。日本選手では２００９年の松井秀喜以来２人目で、日本投手では初のＭＶＰに選出された。大谷翔平投手（３１）と山本は２年連続、佐々木朗希投手（２３）は自身初の「世界一」となった。

◇ ◇

−ＷＳを連覇。

「すごく達成感、喜びを感じる。他の選手もコンディションギリギリで。できることは全部やって、気持ちが一つになった結果だと思う」

−ここ２日で球数的に結構投げた。体調は。

「ブルペンで（肩を）作り始めた時はまだ投げられるという確信がなくて、体調的にも。責任もあるし、どうだろうっていう迷いがあったけど、温まっていくうちにほぐれて。いけるぞっていうところまで持っていけたので、いけると言った」

−どの程度の疲れか。

「肩、肘がというより、体がドッとというか。やりきったなっていう、そんな感じです」

−昨日の試合後の会見で「明日プレーする選手は大変」と話したが、実際に自分がプレーして。

「大変。やりきったから、今まで感じたことないような喜びも今、感じている。また１つレベルが上がったような、そんな感じがする」

−今、何がしたいか。

「いや、もう帰りたいです（笑）」

−今季限りで引退するカーショーとハグ。

「今までで一番強いハグをしてもらった。何にも表せられないような、そんな喜びを感じた」

−自分の中で限界を超えた感覚はあるか。

「限界を超えたっていうような感覚はない。チームも『僕が行けるって言わないと出さないから』っていうように声をかけてくれていたので。プロに入って、２日連続登板するっていう経験は初めてだったんで、そこに関してはまた１つ新しい自分が、いけるんだっていう自信になった」