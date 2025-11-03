連投の末、日本投手初のＭＶＰ山本由伸 カーショーから「一番強いハグ。感じたことないような喜び」「また１つレベルが上がった」【一問一答】
「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）
ドジャースがブルージェイズを延長戦の末に５−４で制して４勝３敗とし、球団初の２連覇を達成した。第６戦に先発した山本由伸投手（２７）が同点の九回１死一、二塁から救援で連投。サヨナラ負けの危機をしのぎ、延長十一回に１点を勝ち越すと、リードを守り抜いた。今シリーズは３勝。日本選手では２００９年の松井秀喜以来２人目で、日本投手では初のＭＶＰに選出された。大谷翔平投手（３１）と山本は２年連続、佐々木朗希投手（２３）は自身初の「世界一」となった。
◇ ◇
−ＷＳを連覇。
「すごく達成感、喜びを感じる。他の選手もコンディションギリギリで。できることは全部やって、気持ちが一つになった結果だと思う」
−ここ２日で球数的に結構投げた。体調は。
「ブルペンで（肩を）作り始めた時はまだ投げられるという確信がなくて、体調的にも。責任もあるし、どうだろうっていう迷いがあったけど、温まっていくうちにほぐれて。いけるぞっていうところまで持っていけたので、いけると言った」
−どの程度の疲れか。
「肩、肘がというより、体がドッとというか。やりきったなっていう、そんな感じです」
−昨日の試合後の会見で「明日プレーする選手は大変」と話したが、実際に自分がプレーして。
「大変。やりきったから、今まで感じたことないような喜びも今、感じている。また１つレベルが上がったような、そんな感じがする」
−今、何がしたいか。
「いや、もう帰りたいです（笑）」
−今季限りで引退するカーショーとハグ。
「今までで一番強いハグをしてもらった。何にも表せられないような、そんな喜びを感じた」
−自分の中で限界を超えた感覚はあるか。
「限界を超えたっていうような感覚はない。チームも『僕が行けるって言わないと出さないから』っていうように声をかけてくれていたので。プロに入って、２日連続登板するっていう経験は初めてだったんで、そこに関してはまた１つ新しい自分が、いけるんだっていう自信になった」