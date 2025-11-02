Snow Manの向井康二さん（31）が2日、都内で行われた映画『（LOVE SONG）』の公開記念舞台挨拶に、俳優の森崎ウィンさん（35）らと登場。二人が初めて出会った時の印象などを明かしました。

公開を迎え、向井さんは「我々が作った作品はやっぱり見てもらわないと生きないので、たくさん見てもらえるのがうれしいし、今日もたくさんの皆さんに見ていただけるのがうれしいんですけど、見終わった後ということで、一人ひとりに感想を聞きたいくらい」とコメントしました。

向井さんと森崎さんはこの作品で初対面。その時の様子について森崎さんが「最初にご挨拶をさせてもらったときに、"はじめまして感"があんまりなくて。あれ、どこかで会ってる？って」と振り返ると、向井さんも「しゃべりやすかったですね」と同調しました。すると突然、向井さんが森崎さんの手を握り、仲の良さをアピール。森崎さんは「急にドキドキするからやめてくれるかな」と照れた表情を見せました。

向井さんも森崎さんとの出会いについて「なんかスッとしゃべれたし、本読みも楽しかったですし、うまくいきそうだなっていう雰囲気出てましたね」と語り、相性の良さを実感している様子でした。

映画は、東京とバンコクを舞台に異国の地で再会した二人が次第に心を通わせていくオリジナルラブストーリー。タイの人気BLドラマ『2gether』を手掛けたチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとった日本とタイの共同制作作品です。