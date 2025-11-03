「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースが延長戦の末に制して４勝３敗、球団初の２連覇を達成した。第６戦先発の山本由伸投手（２７）が同点の九回１死一、二塁から救援で連投。サヨナラ負けの危機をしのぎ、延長十一回に１点を勝ち越すと、リードを守り抜いた。今シリーズは３勝。日本選手では２００９年の松井秀喜以来２人目で、日本投手では初のＭＶＰに選出された。大谷翔平投手（３１）と山本は２年連続、佐々木朗希投手（２３）は自身初の「世界一」となった。

ブルペンを飛び出すと、満面の笑みを浮かべて歓喜の輪へと走った。メジャー移籍１年目で初のＷＳ制覇。佐々木はマウンド付近で出迎えた大谷と抱き合い、感情を爆発させた。

試合直後のインタビューでは「ホッとしました。ブルペンで肩を作っていて、めちゃくちゃ緊張していた。勝って良かったです」。頰は紅潮し、声は少し上ずっていた。

メジャー１年目の今季は、５月に右肩痛で約４カ月半も離脱。９月末、レギュラーシーズン最終週にリリーフとして復帰し、ポストシーズン（ＰＳ）では守護神を任されるなど奮闘した。フィリーズとの地区シリーズ第４戦では八回から登板して、異例の３イニングを無安打無失点。サヨナラ勝ちに貢献した。

ＰＳはＷＳ２試合を含む９試合で３Ｓ、防御率０・８４。２年連続世界一に欠かせない存在だった。「悔しい（レギュラー）シーズンになりましたけど、ポストシーズン投げることができて、自分にとってもいい経験になった」。シャンパンファイトでは大谷、山本と３人で、笑顔で記念写真に納まり、チームメートとも歓喜した。

第７戦では先輩の姿に、刺激を受けた。山本の獅子奮迅の活躍に「昨日も投げて、今日も投げて…。内容も素晴らしい。僕が、投手が目指す姿なのかなと思います」。メジャー２年目の来季に向け、気合を入れ直した。