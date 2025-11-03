前田大然が先発復帰のセルティック、10人のレンジャーズに苦戦も…延長戦で勝ち越し、リーグ杯決勝進出
今季、スコティッシュ・プレミアシップでは首位に立つハーツに暫定で勝ち点差「9」をつけられ、現在2位に沈んでいるセルティック。10月28日には、ブレンダン・ロジャーズ前監督が辞任を申し出ており、現在はマーティン・オニール氏が暫定監督としてチームを率いている。
昨季王者としてスコティッシュ・リーグカップを戦うセルティックは、2回戦でフォルカークを4−1で、準々決勝ではパーティック・シッスルを4−0で破って、準決勝へ進出。決勝への切符を懸けた戦いで相まみえるのは、国内の宿敵でもあるレンジャーズだ。
試合は25分に動く。セルティックが右コーナーキックを獲得すると、キッカーを務めたアルネ・エンゲルスが右足でアウトスイングのボールを送る。ニアサイドで競り勝ったジョニー・ケニーがヘディングシュートを叩き込み、セルティックが試合を動かした。
続く38分には、セルティック陣内で前を向いたセロ・アースゴードが、足裏を向けてアンソニー・ラルストンに飛び込み、危険なタックルに対してレッドカードが提示される。セルティックは数的優位となってハーフタイムを迎えた。
11人対10人の戦いとなった後半、セルティックはなかなか追加点を奪えず、71分には旗手とカラム・オスマンドを投入する。それでも2点目を決められずにいると、79分には、レンジャーズのジェディ・ガサマがペナルティエリア内から放ったシュートが、相手選手との接触でバランスを崩したラルストンの肘に直撃。ラルストンは腕を閉じていたと主張したが、レンジャーズにPKが与えられると、このPKをジェームズ・タヴァーニアーがゴール左下に叩き込み、試合は振り出しに戻った。
1−1のまま90分間が終了したことで、試合は延長戦に突入したが、立ち上がりの93分には、セルティックのキャプテンが大仕事をやってのける。左サイドからキーラン・ティアニーが上げたクロスボールは跳ね返されたものの、こぼれ球を回収してパスを繋ぐと、ボックス手前でパスを受けたカラム・マクレガーが左足一閃。目の覚めるようなミドルシュートを突き刺し、セルティックが延長戦で前に出た。
延長後半に入った109分には、左サイドからボールを持ち運んだティアニーからのグラウンダーのボールを、オスマンドが押し込んでトドメの3点目を奪い、試合はこのままタイムアップ。この結果、勝利したセルティックが、セント・ミレンの待つ決勝へ進出した。前田は延長後半の111分に途中交代した。
今季のスコティッシュ・リーグカップ決勝は、12月14日の開催予定となっている。
【スコア】
セルティック 3−1 レンジャーズ
【得点者】
1−0 25分 ジョニー・ケニー（セルティック）
1−1 81分 ジェームズ・タヴァーニアー（レンジャーズ）
2−1 93分 カラム・マクレガー（セルティック）
3−1 109分 カラム・オスマンド（セルティック）
【ハイライト動画】セルティックが今季2度目のオールドファームを制す
A bullet header from Johnny Kenny has @CelticFC in the lead against Rangers! 🍀— Premier Sports (@PremSportsTV) November 2, 2025
"What a header that is!" 🗣️#PremierSportsCup | @spfl pic.twitter.com/XNEWGaEWUn
It's a red card for Thelo Aasgaard! 🟥— Premier Sports (@PremSportsTV) November 2, 2025
Rangers are now a goal and a man down against Celtic 😬#PremierSportsCup pic.twitter.com/WyBkjlx5kk
A penalty for Rangers, and one that will cause plenty of debate 🔵— Premier Sports (@PremSportsTV) November 2, 2025
"His arms are tucked in at his side...I'm really not sure you can give that." 🗣️#PremierSportsCup pic.twitter.com/KPhGw5kxmu
James Tavernier makes no mistake and @RangersFC are level! 🔵— Premier Sports (@PremSportsTV) November 2, 2025
"There's no chance for Schmeichel!" 🗣️#PremierSportsCup | @spfl pic.twitter.com/7jdrrlbu9T
A ferocious strike from Callum McGregor catches Jack Butland out and restores the @CelticFC lead early on in extra time! 🍀— Premier Sports (@PremSportsTV) November 2, 2025
"What a thunderbolt from Callum McGregor!" ⚡#PremierSportsCup | @spfl pic.twitter.com/NC2NAAi53k
Callum Osmand with the goal that will surely seal it! 🔥— Premier Sports (@PremSportsTV) November 2, 2025
Not a bad way to get your first @CelticFC goal! 🍀#PremierSportsCup | @spfl pic.twitter.com/GzpEehhy5i