ボートレース若松の「ミッドナイトボートレースＢＯＡＴＢｏｙカップ」は２日、予選３日目が行われた。

内堀学（３８＝東京）は初日５、４着と成績が振るわず「足は厳しい」と判断。２日目は６号艇だったこともあり、チルトを１・５度にして、プロペラも伸び仕様に叩き変えた。いざレースでは大外を伸びてひとまくりの快勝に「スタートは少し放った。全速ならもっと余裕があったと思う」と作戦がズバリ的中した。

レース後は「３日目がダッシュ枠ならこのままで」と語り、５号艇の３日目前半３Ｒはチルトを２度に跳ね、伸び型を続行。レース前の特訓で「伸びを見せつけられた」大橋純一郎がピット離れで遅れた内堀を５コースに入れて６コースへ。このマーク策がハマり、まくった内堀を差した大橋が１着だ。内堀は２着に敗れたが「マークしてくれる人がいたら２人でワンツーできるよう、僕は絶対（まくりに）行きますよ！」と男気あふれるコメントも飛び出した。

ところが４号艇の後半９Ｒは「特訓でそこまで伸びなかった。これじゃ外に出る意味がない」とチルトを０に下げて枠番を主張した。レースでは４コースまくりをイン浜野孝志にブロックされて５着大敗も「チルト０でも少し伸びたし、足は序盤よりマシになっている」と収穫もあった。

「準優が外枠なら？ その時はまた考えます」。ニヤリ笑った内堀は何号艇で準優に乗るのか。レース展開を左右する男の動向から目が離せなくなった。