「最後の1ページに背筋がゾクッ」ロープが紡ぐ“意外”な未来は？なくした物と引き換えに友人の命を救った奇妙な「結び目」【作者に聞く】
昼休みや通勤・通学のときなど、ちょっとした隙間時間に読めると人気のショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもないさん(@daredemonaidare)。今回は、その中でも意外性のある展開で読者を驚かせた漫画「結び目」を紹介する。
この作品は、静かに始まるが、中盤から物語に引き込まれる展開が特徴だ。なくした大事なものと引き換えに結ばれたロープが、まさか友人の命を救うことになるという、予測不能な結末を迎える。作者の誰でもないさんに、作品のアイデアやホラーを描くうえでの意識を取材した。
ショートホラー漫画を得意とする作者の誰でもないさん。そのアイディアは今まで見た“すべての物語”が源泉だと語る。その漫画家人生に強く影響を与えた作品について、次のように述べた。
「ホラー方面に絞って言えば、漫画では『地獄先生ぬ〜べ〜』、テレビでは『人志松本のゾッとする話』『世にも奇妙な物語』などいろいろあります。怖いという感情を引き起こされることへのワクワク、意外な展開への衝撃など、そういった興奮をもたらすものを『自分でも描けたらな』と思えることが“自分への影響”と言えるのではないでしょうか」
意外性のある展開で意表をつかれる本作「結び目」。こうした展開のこだわりについては「お話の基本はやはり起承転結だと思うので、転じる流れは入れていきたいとは思っています。もちろん、作品によっては例外もありますが」と語った。
一方で、「ただ、内容が伝わりきらない方もいたようなので、漫画の見せ方の工夫はもっと必要かもしれません」と、読者への伝わりやすさについても課題意識を持っているという。
読者からは「最後の1ページに背筋がゾクッ」「友達と見た夢が一緒」など、さまざまなコメントが寄せられている。手軽に読めるショート漫画として、隙間時間にもおすすめな作品だ。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)
