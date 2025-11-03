ヴァレクストラ×ミナ ペルホネンのコラボバッグが登場！美しい新作をチェック

イタリアのラグジュアリーブランド、ヴァレクストラと日本のデザインブランド、ミナ ペルホネンが手を組んだコラボレーションモデルが登場！今回、ヴァレクストラのアイコニックなバケットバッグに、ミナ ペルホネンの代表的な刺繍が施されたポーチがセットに。花々の優しさを表現した「GENIE PINK」や、遊び心ある「メガネケース」など、どれも特別なデザインが魅力的。美しいコレクションを、ぜひチェックして♡

ヴァレクストラ×ミナ ペルホネンの贅沢コラボバッグ



ヴァレクストラとミナ ペルホネンが初めて手掛けたコラボバッグは、洗練されたデザインと華やかな刺繍が融合した逸品。

バケットバッグ マイクロ（通称バニーバッグ）には、ミナ ペルホネンの象徴的なテキスタイルがあしらわれており、皆川 明氏が描いた花々がバッグ全体に美しく表現されています。

シンプルながらも存在感のあるホワイトカラーが、どんなシーンにもぴったりフィット。特別なアイテムとして、普段使いにもお出かけにも大活躍間違いなし♡

新作バッグ＆アイコニックな革小物をチェック！



ストラップ付 メガネケース ロンディーネ

ストラップ付 メガネケース コニッリョ

ストラップ付 メガネケース フォレスタ

今回のコラボレーションで、バケットバッグ以外にも注目アイテムが登場。

ヴァレクストラを代表する革小物「メガネケース」にも、ミナ ペルホネンの遊び心満載のデザインが施されています。

ロンディーネ（ツバメ）やコニッリョ（ウサギ）のプリントが施されたケースは、日常に小さな驚きと楽しさを加えてくれるアイテムです。

バッグ同様、自然のモチーフを通じて「生命の循環」や「物語の広がり」を表現しており、洗練と遊び心を兼ね備えたデザインが魅力的。

予約はお早めに！洗練されたコラボアイテムを手に入れて



ヴァレクストラとミナ ペルホネンのコラボレーションで、日常に華やかさと上質さを加えたアイテムをゲットしましょう！

バケットバッグ マイクロや、遊び心満載のメガネケースなど、どれも贅沢で特別なデザインが魅力。限定予約受付中の今、オンラインでチェックして早めに手に入れて。

おしゃれなアイテムで、毎日をもっと素敵に♡