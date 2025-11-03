プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「秋といえば！サンマの塩焼き」 「ヒジキの白和え」 「具だくさん豚汁」 の全3品。
野菜がたっぷり取れて栄養バランス抜群です。体も温まって◎

【主菜】秋といえば！サンマの塩焼き
旬のサンマを魚焼きグリルで色よく焼いて。脂ののったサンマをたっぷりの大根おろしとスダチでさっぱりと！

調理時間：20分
カロリー：331Kcal
レシピ制作：山下 和美

材料（2人分）

サンマ  (生)2尾   塩  適量 大根おろし  1カップ
スダチ  2個
しょうゆ  適量 サラダ油  少々

【下準備】

サンマは尾から頭に向かって包丁で両面のぬめりをこそげ、水洗いして水気を拭き取り、両面に斜め格子に切り込みを入れる。振り塩をして10分くらい置き、出てきた水分を拭き取る。

グリルを予熱する。大根おろしはザルに上げて軽く汁気をきる。スダチは横半分に切る。

【作り方】

1. グリルの網にサラダ油を薄くぬってサンマを並べ、中火で8分程焼く。サンマを器にのせ、大根おろし、スダチを添え、しょうゆをかける。

表面が焦げるようならアルミホイルをのせて焼いてください。

【副菜】ヒジキの白和え
作り置きや市販の煮物にひと手間かけてアレンジ！

調理時間：15分
カロリー：226Kcal
レシピ制作：山下 和美

材料（2人分）

ヒジキの煮物  (市販品)100g
キュウリ  1/4本 ＜和え衣＞
  絹ごし豆腐  100g
  練り白ゴマ  大さじ1.5
  砂糖  小さじ1/2
  塩  少々

【下準備】

ヒジキの煮物はザルに上げて汁気をきる。キュウリは端を切り落とし、せん切りにする。

＜和え衣＞の絹ごし豆腐はキッチンペーパーに包み、重しをのせて10分程水きりする。

【作り方】

1. ＜和え衣＞を作る。すり鉢に絹ごし豆腐を入れ、なめらかになるまですり、練り白ゴマ、砂糖、塩を加えて混ぜる。

2. ヒジキの煮物とキュウリを加えて和え、器に盛る。

【スープ・汁】具だくさん豚汁
いろんな食材のうま味が染み出た、一品でも満足なごちそうみそ汁です。

調理時間：20分
カロリー：227Kcal
レシピ制作：山下 和美

材料（2人分）

豚肉  (薄切り)50g
油揚げ  1/4枚
大根  1cm
ニンジン  1/6本 ゴボウ  1/4本 里芋  2個
  塩  少々
ネギ  (刻み)大さじ2
だし汁  400ml
みそ  大さじ2

【下準備】

豚肉はひとくち大に切る。油揚げは熱湯をかけ、細切りにする。大根とニンジンは皮をむき、幅5mmのイチョウ切りにする。

ゴボウはタワシで洗って、幅5mmの斜め切りにする。里芋は皮をむき、幅1cmに切る。塩をもみ込み、水洗いしてザルに上げる。

【作り方】

1. 鍋に大根、ニンジン、ゴボウ、里芋、だし汁を入れて強火で熱し、煮たったら火を弱め、具が柔らかくなるまで10分程煮る。

2. 豚肉、油揚げを加え、豚肉の色が変わったらみそを溶き入れる。器に注いでネギを散らす。

