【今日の献立】2025年11月3日(月)「秋といえば！サンマの塩焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「秋といえば！サンマの塩焼き」 「ヒジキの白和え」 「具だくさん豚汁」 の全3品。
野菜がたっぷり取れて栄養バランス抜群です。体も温まって◎
【主菜】秋といえば！サンマの塩焼き
旬のサンマを魚焼きグリルで色よく焼いて。脂ののったサンマをたっぷりの大根おろしとスダチでさっぱりと！
調理時間：20分
カロリー：331Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）サンマ (生)2尾 塩 適量 大根おろし 1カップ
スダチ 2個
しょうゆ 適量 サラダ油 少々
【下準備】サンマは尾から頭に向かって包丁で両面のぬめりをこそげ、水洗いして水気を拭き取り、両面に斜め格子に切り込みを入れる。振り塩をして10分くらい置き、出てきた水分を拭き取る。
グリルを予熱する。大根おろしはザルに上げて軽く汁気をきる。スダチは横半分に切る。
【作り方】1. グリルの網にサラダ油を薄くぬってサンマを並べ、中火で8分程焼く。サンマを器にのせ、大根おろし、スダチを添え、しょうゆをかける。
表面が焦げるようならアルミホイルをのせて焼いてください。
【副菜】ヒジキの白和え
作り置きや市販の煮物にひと手間かけてアレンジ！
調理時間：15分
カロリー：226Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ヒジキの煮物 (市販品)100g
キュウリ 1/4本 ＜和え衣＞
絹ごし豆腐 100g
練り白ゴマ 大さじ1.5
砂糖 小さじ1/2
塩 少々
【下準備】ヒジキの煮物はザルに上げて汁気をきる。キュウリは端を切り落とし、せん切りにする。
＜和え衣＞の絹ごし豆腐はキッチンペーパーに包み、重しをのせて10分程水きりする。
【作り方】1. ＜和え衣＞を作る。すり鉢に絹ごし豆腐を入れ、なめらかになるまですり、練り白ゴマ、砂糖、塩を加えて混ぜる。
2. ヒジキの煮物とキュウリを加えて和え、器に盛る。
【スープ・汁】具だくさん豚汁
いろんな食材のうま味が染み出た、一品でも満足なごちそうみそ汁です。
調理時間：20分
カロリー：227Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）豚肉 (薄切り)50g
油揚げ 1/4枚
大根 1cm
ニンジン 1/6本 ゴボウ 1/4本 里芋 2個
塩 少々
ネギ (刻み)大さじ2
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
【下準備】豚肉はひとくち大に切る。油揚げは熱湯をかけ、細切りにする。大根とニンジンは皮をむき、幅5mmのイチョウ切りにする。
ゴボウはタワシで洗って、幅5mmの斜め切りにする。里芋は皮をむき、幅1cmに切る。塩をもみ込み、水洗いしてザルに上げる。
【作り方】1. 鍋に大根、ニンジン、ゴボウ、里芋、だし汁を入れて強火で熱し、煮たったら火を弱め、具が柔らかくなるまで10分程煮る。
2. 豚肉、油揚げを加え、豚肉の色が変わったらみそを溶き入れる。器に注いでネギを散らす。
