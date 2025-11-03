【2025年11月3日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
今日は2025年11月3日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆☆☆☆まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。すると今日は、ほかのことでもすばらしいアイデアがひらめいたり、自信が湧いてきたりするはず。趣味仲間と過ごすのなら、普段から気が合う人を選ぶのが、運気を生かすポイント。
恋愛運：☆☆☆☆☆恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。
金運：☆☆☆☆☆これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。周りから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。
仕事運：☆☆目指していたゴールへと、大きく近づくことができる仕事運です！大活躍できる予感。しっかり主張したり、自信を持って行動したりしてOK。ただ、意固地になるのは×。｢細かいな｣と思う忠告こそ、活躍を大きくしてくれる幸運の種です！
健康運：☆☆☆☆☆やる気に溢れ、以前から興味のあったスポーツを始めるきっかけが訪れるかもしれません。最初は思ったように出来ず、投げ出したくなるかもしれませんが、継続させれば効果を体感できるでしょう。
ラッキーアイテム：スカーフ
ラッキーカラー：ゴールド
<2位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆☆あなたの能力や魅力を認めて、協力を申し出てくれる人が現れそうな運気です。大切なのは、媚を売らないこと。ありのままの自分でいればいいのだと思っていてください。また、異性の友達からの情報は、想像以上に役に立ちそうです。
恋愛運：☆誰かに対して「しつこいな…」と、ストレスを感じることもありそうな恋愛運。相手の行動をストップさせようと頑張ると、さらに疲れてしまいそうです。今日は何も反応を見せないのが、あなた自身の恋愛を充実させる近道になります。
金運：☆☆☆☆☆投資でも節約でも貯金でも、｢なかなかうまくいかないな｣と、思っているポイントに注目して。そして、誰かの成功例を、そのまま取り入れてみましょう！それが、これまで以上のお金が舞い込むための準備になります！
仕事運：☆☆☆☆☆求めていた成果を出せる可能性が高い日！これまで積み重ねてきた努力を、そのまま続けることを忘れずに。そして、あなた自身の成功体験や仲間内で語り継がれている成功例を参考にすると〇。迷いが消え、自信が湧いてくるでしょう。
健康運：☆☆☆あなたが憧れる人の健康法をマネしましょう。魅力的になった人から話を聞くとそれだけでやる気が湧いてきます。同時に長続きさせるコツや気をつける点など、細かく尋ねれば、あなたの良きアドバイザーになってもらえるかもしれません。
ラッキーアイテム：クリップ
ラッキーカラー：ブラウン
<3位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆☆☆あなたの中で、友達を思いやる気持ちが自然に大きくなりそう。「最近どう？」と、言葉をかけるだけでもOKですから、あなたから友情を示してみてください。友達の思いやりも伝わってきて、最高に楽しい話もできるでしょう。
恋愛運：☆☆☆「いいな」と思う人が何人かいたり、誰かに幻滅したりと、恋心が忙しくなる運気。今日は、自分の中で生まれてくる感情を、決して否定しないで。「こういうことで、こんなふうに感じるんだ」と自分を知ることで魅力がアップします！
金運：☆☆☆金運は好調！特に、人を通じてお金との縁が強くなる日です。立場や性別、職業などに関係なく、多くの人と接してみるのがオススメ。お金の使い方や運用などのヒントをもらえそうです。オープンにいろんな話をするのがポイント。
仕事運：☆☆☆☆毎日のように顔を合わせる仕事仲間にも、初対面の相手にも、裏表のない前向きな印象を与えられる運気です。今日は、結果を出すことは考えなくてもOK。コミュニケーションを最優先することで、仕事への自信を感じられそうです。
健康運：☆☆☆☆女性の友人からよいダイエット方法を教えてもらえそうな日。今日のあなたは様々なことに熱心に取り組むことができます。友人から教えてもらったことにも熱心に取り組み、好印象を与えることができるでしょう。
ラッキーアイテム：アイスクリーム
ラッキーカラー：アクアブルー
<4位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆☆今日、知り合った人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。
恋愛運：☆☆☆☆☆嬉しいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知り合ったりするかもしれません。友達から「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。
金運：☆｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。
仕事運：☆☆仕事におけるパートナーだと、認め合えるような人と知り合う可能性がある運気です。仕事を進めることよりも、人間関係を広げることを優先すると〇。親しい仕事仲間と一緒に、人脈が広がりそうな場所に出かけるのもおすすめです。
健康運：☆☆☆☆☆気力に溢れ、いつもより集中して仕事に取り組めそうです。精力的に仕事に取り組むあなたに上司からの評価も高まりやすい日です。もし、つまずいたら知人に相談してください。他人の意見を交えることでさらに良いものが出来上がるでしょう。
ラッキーアイテム：シルク
ラッキーカラー：ピンク
<5位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆☆☆何かをしていると「こうしたら面白いかも」「これをしてみよう」と発想が広がる日。思いついたままに動いていくと、楽しさや充実感がどんどん深まっていきます。予定を詰め込みすぎず、自由に使える時間を確保しておいてください。
恋愛運：☆☆☆☆「あれがいい、やっぱりこれ！」と、ちょっとワガママに振る舞っても今日は許されそう。無邪気な雰囲気で「ありがとう」と伝えれば、魅力も愛情もアップします！また、複数の人の間で迷っているのなら、今日は答えを出さないのが〇。
金運：☆☆☆今後のあなたの経済が、より豊かになるための情報が入ってくる運気です。特に、何かに関する専門家や幅広い知識を持っている人との会話が〇。直接お金に関する話をしなくても、大きなヒントをもらうことができるでしょう。
仕事運：☆☆☆1つの仕事が、ほかの仕事をさらに順調に進めるためのヒントになる日です。｢これだけに集中！｣と考えず、関わっているすべての仕事について、あれこれと考えを巡らせてみてください。人の意見を聞いてみるのもオススメ。
健康運：☆☆☆☆意気込んで新しいことを始められる1日になりそうです。好奇心が旺盛な1日になるため、情報通の友人と話をしてみると良いかもしれません。新しい関心や知識は、生活のリズムにはずみをつけてくれます。
ラッキーアイテム：フォトフレーム
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
<6位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆今日のあなたに幸運を運んでくれるのは、芸術や表現。音楽や写真、文学、映画やドラマなどに目を向けてみてください。好みのジャンルを楽しむのもOKですが、これまで目を向けなかったものにも手を伸ばしてみると、さらなる幸運が。
恋愛運：☆今日は相手の都合や希望に対して、ちょっと無理してでも合わせたくなるかも。しかしそうすると「自分もこうしてほしい」と、見返りを求める気持ちが生まれる可能性大。最初から無理などしなければ、平和に過ごせます。
金運：☆☆お金との付き合い方が、グンと上手になる金運好調日！｢これ、欲しい！｣という衝動に駆られる瞬間もありそうですが、まずは必需品が十分にそろっているかどうかをチェックして。その過程で、お金との縁が強くなる運気です。
仕事運：☆☆☆☆普段よりも少し速いスピードで仕事を進めるつもりでいるといい日。すると、頭の働きが鋭くなったり、自分のペースで仕事を進めやすくなったりします。残業せずにプライベートも充実させると、さらに仕事へのやる気UP！
健康運：☆☆今日のあなたは仕事で多忙を極めるでしょう。そのため、毎日続けていたダイエットやトレーニングがつらく感じてしまうかもしれません。自分にあった無理のない方法を探し、余裕を持って行動しましょう。
ラッキーアイテム：鏡
ラッキーカラー：グリーン
<7位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆☆ちょっとのんびりムードで動いてみると、考えをスッキリと整理できたり、頭が冴えたりする日です。特に食事は、慌てて食べるのはNG。落ち着いて座って、よく噛んで食べてください。話すペースもスローにすると〇。
恋愛運：☆☆☆思い切って連絡をするのか、告白を受け入れるのか断るのか。保留にしていたことにハッキリと答えを出すと、恋の幸せが近づく日です。相手の様子や発言などは、気にしないで。あなた自身の本音を素直に覗いてみてください。
金運：☆☆特に買い物の必要がなくても、何かにお金を使いたいという衝動が湧いてきそうな日。ただ、今日欲しくなる物は、後からあまり使わないかもしれません。甘いものを食べたり、身体を動かしたりすると大切なお金を守ることができます。
仕事運：☆やる気が湧いて積極的に仕事ができそう。ただ、思いがけないところで、普段はしないミスをするかもしれません。いつもよりも時間をかけて仕事をして、見直しも丁寧にすると〇。人との約束の時間は、朝のうちにチェックしてください。
健康運：☆☆☆☆☆健康グッズの購入にツキがある1日です。今まで気になっていた健康グッズやサプリメントを買ってみてはいかがでしょうか。いつもは三日坊主で終わってしまうものも、しっかり元が取れ、効果を実感できるかもしれません。
ラッキーアイテム：ステッカー
ラッキーカラー：レッド
<8位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆無理に周囲に合わせるのではなく、まずは自分を優先してOKです。すると、自然と時間と心に余裕が生まれてくる運気。人に手を差し伸べるゆとりも出てくるでしょう。また、学びたいことに時間を使うと、充実感が深まります。
恋愛運：☆☆あなたがロマンチックな雰囲気を出せば、相手の心も甘くなる日。反対にあなたがピリピリしていれば、相手も怒り出す。そんなふうに、影響を与える側に立つ恋愛運です。優しく甘く、ニコニコ笑って接するといいでしょう。
金運：☆普段は｢高すぎる｣と手を出さないものに、これといった理由がなくてもお金を出してしまうかも。今日は、買い物は一切しないと決めておくくらいでもOK。それが難しい場合は、最低限の予算を設定しておくといいでしょう。
仕事運：☆｢こうしたい｣と思うことは、周りに合わせずに自分の考えを貫いてOK。そのほうが、結果的には活躍の可能性を広げることができる日です。ただ、特にこだわっていないことでは、全体のバランスを考えて動くのが〇。信頼を守れます。
健康運：☆☆☆☆☆海外の健康法など今までチャレンジしたことが無いことに取り組んではいかがでしょう。今日のあなたは頭が冴えわたり、スッキリとした1日を過ごせそうです。未体験の健康法でも長所を理解でき、自分のものにできるでしょう。
ラッキーアイテム：スポーツウェア
ラッキーカラー：スカイブルー
<9位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆ネガティブな発言は悪いものだ…と、考え過ぎないでください。今日は溜まる前に不満を聞いてもらうと、物事を前向きに受け止めることができて、順調に過ごせます。聞いてもらったら、相手の話にもたっぷりと耳を傾けるのがポイント。
恋愛運：☆☆ちょっとしたことがきっかけで、ケンカをしてしまうかも。腹が立つかもしれませんが「自分にも原因がある」と考えて、相手の立場から自分の発言や態度を振り返って。それを心がければ、絆が深まる仲直りができます。
金運：☆☆☆☆過去の失敗を振り返ってみると、今後さらに上手にお金と付き合っていくためのヒントを発見できる運気。さらに、今日新たな貯蓄計画を立てると、想像以上のペースでお金が貯まるかも。まずは、通帳などの記録を眺めてみて。
仕事運：☆☆☆自分のこだわりをとことん貫くことで、仕事の質がより高まり、実力も評価もUPする日です。譲れないことには、ひとりで集中して取り組んで。また、失いたくない人や信頼している人に対しては、徹底的に味方をするといいでしょう。
健康運：☆情緒不安定になりやすい日。些細なことがあなたの感情を揺さぶり、友人にも心配をかけてしまいそうです。疲れとストレスが溜まっているので、気疲れしています。深刻に考えず、マッサージなどで体を癒やしましょう。
ラッキーアイテム：バスソルト
ラッキーカラー：ボルドー
<10位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆行き当たりばったりだったり、その場その場の気分で動いたりしないことが大切な日です。誰と連絡を取るのか、何を済ませておきたいのか、朝のうちに計画を立てましょう。その計画をこなすことで、満足感を得られます。
恋愛運：☆☆☆☆自分では気づかないうちに、甘い視線を向けられる日。また、無意識のうちに本来の魅力が輝く日でもあります。恋人や恋愛対象になる人から嬉しいことを言われたら、心からの褒め言葉だと信じて。感謝すると恋が進展しそうです。
金運：☆☆☆もっとスムーズに仕事ができるように、もっと能力を高めるために、そう考えて何かを購入すると、お金との縁が一気に強くなる金運です。今、関わっている仕事で、すぐに使える物を選ぶと◎。また、周りとシェアできる物であればベスト！
仕事運：☆☆☆これまで気づかなかったことに目が留まる仕事運。特に苦手な仕事について、克服する糸口を発見できるかもしれません。｢基礎をしっかりと｣という心持ちで取り組んでみて。また、迷うことがあったら、考え込む前に誰かに相談すると〇。
健康運：☆☆友人と些細なことで口げんかになったり、嫌みに感じることを言われたりしてしまいそうです。今日は言い合いになっても物事は解決せず、ストレスだけが溜まってしまいそうです。時間を置くか、素直に謝って相手に譲歩するようにしましょう。
ラッキーアイテム：ヘアブラシ
ラッキーカラー：グレー
<11位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆あなた自身が「ここにいるとほっとする」と思える場所で、今日はできるだけ長い時間を過ごしてください。すると、自分のいいところが見えてきたり、現状に感謝する気持ちが生まれたりしそう。温かい飲み物も用意するとベスト。
恋愛運：☆☆☆☆「こう思われたらどうしよう」などと心配せず、思いついたことはどんどん行動に移してOK！すると、恋の相手に魅力的な印象を与えて、大きく一歩前進する可能性大です。余計なプライドを捨ててしまうことも、運気を生かすコツ。
金運：☆家で過ごしてホッとした気分を味わうことが、お金との縁をグンと強くする運気の日です。できるだけ長い時間、自宅にいるといいでしょう。あれこれとするべきことを詰め込まず、リラックスしているのがポイントです。
仕事運：☆☆☆仕事のヒントは、プライベートで掴むことができそうな日。家族や友達など、ごく親しい人とおしゃべりをしていると、仕事に役立つ話が聞けるでしょう。また、ストレス発散になって、仕事に向き合う気持ちがリフレッシュされるかも！
健康運：☆溜まった疲れが原因で体調を崩しやすい1日になりそうです。今日のあなたには十分な休息が必要です。例えば、ぐっすり眠るために寝具に凝ってみてはいかがでしょうか。自分に合った枕を探してみることなど気分転換にもつながります。
ラッキーアイテム：筆ペン
ラッキーカラー：シルバー
<12位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆今日は、あなたにワガママを言う人がいるかもしれません。そしてあなたは「聞き入れなきゃ…」と考えて疲れてしまうかも。場合によっては、スルーしてもOK。今日は、できるだけひとりで過ごすようにするといいでしょう。
恋愛運：☆☆恋愛に関してカンが鋭くなる運気。相手がどう思っているのかピンとくるでしょう。ただ「こう思っているはず」と、決めつけると空気が悪くなります。「こう言われたら、こう返そう」と、リアクションを考えておくと楽しく過ごせそう。
金運：☆☆☆☆買い物や投資などで、｢こうするべき｣｢こうなりそう｣というひらめきがありそうな運気。それを信じると、お金は入ってくる流れを強くできるでしょう！直感を信じるのは1回だけにして、その後は熟考すると、さらにgood。
仕事運：☆☆全体的に、すんなりと仕事が進んでいきそうな運気の日です。その中でも、リスク管理のセンサーが特に鋭くなるでしょう。｢これは危険だ｣というカンは信じてOK。また、どんな仕事も、迷ったら即相談を。すぐに考えがまとまります。
健康運：☆些細なことにピリピリしていまい、思った通りに1日を過ごせない日。ストレスと疲れから気が立ってしまい、感受性がとても鋭くなっています。今日は心穏やかに過ごせるよう、楽な格好で体を圧迫しないようにするなど工夫をしましょう。
ラッキーアイテム：馬蹄のモチーフ
ラッキーカラー：ライトブルー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
