お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が２日、出演したＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」に出演し、交際していた「蛙亭」イワクラと破局していたことを明かした。

トリオ「リンダカラー∞」りなぴっぴがタロットカードを使って占う「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」にゲスト出演。悩みを聞かれた伊藤が「強いて言うなら仕事関係」とたどたどしく答えると、りなぴっぴは「強いて言うなら…と言わない方がいい。相当、悩んでます」と鋭い指摘。「メディア初告白、衝撃の事実が明かされる」の予告が出るなか「千鳥」ノブが「イワクラさんに相談しないの？」と質問。すかさず伊藤は「別れまして…（占いが）すっごい当たってる」と言葉少なに語り、スタジオは騒然となった。

交際期間は約４年。別れは突然だったといい「朝７時くらいまで飲んで、家に帰って、仕事に行った時に『話がある』とラインが来て、その日の夜２人で話し合って」と振り返った。親しい友人などには伝えてきたというが「表で言ったのは今日が初めて。俺が言ったというか導き出し出された。恥ずかしい」と動揺を隠せない様子だった。

りなぴっぴは、伊藤とイワクラの復縁の可能性についても占い「次に進んでください」とバッサリ。「自分がボロボロの状態で、相手に合わせて自分が傷ついたり自分のルールを守って傷ついたり頭で考えたこととかが疲れに出ている。もう終わったんですよ」と切り替えを促した。「１０の次また１がくるから、前向きに新しい出会いを探してみてください」と助言を受けると「誰に言われるよりスッキリできた」と表情が少し穏やかになっていた。