£Î£Å£×£ÓÁýÅÄµ®µ×¡¡¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤á¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¼«µÔ¡Ö£Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Å£×£Ó¡×¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢£²ÆüÊüÁ÷¤Î£Â£Á£Ù¡¡£Æ£Í£·£¸¤Î¥é¥¸¥ª¡ÖÁýÅÄµ®µ×¡¡£Í£Á£Ó£Ô£Å£Ò¡¡£È£É£Ô£Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¤³¤À¤ï¤ê¿¼¤¤°ìÌÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¾®»³¡Ê·Ä°ìÏº¡Ë¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊª¤ò¼Î¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤³¤ì¤Ï»È¤¦¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¼è¼ÎÁªÂò¤¬¤¹¤´¤¤¡£ÃÇ¼ÎÎ¥¤È¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆÀ°Õ¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¾®»³¤Ï¡ØÉþÇã¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤ÎÈ¢¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é»È¤¦¤«¤â¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÀäÂÐÁ´Éô¼Î¤Æ¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éÃæ¿È¤·¤«»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤¡£»æÂÞ¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¾®»³¤ÎµÕ¥¿¥¤¥×¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö²¶¤Ï»æÂÞ¤ò¼Ö¤Ë¤¿¤á¤Æ¤ª¤¯¡£»æÂÞ£±¤ÄÊ¬¤ÎÃæ¤Ë»æÂÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëà»æÂÞÂÞá¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø£Î£Å£×£ÓÁýÅÄ¤µ¤Þ¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë»ñÎÁ¤ò¼ê¤Ç¤à¤½Ð¤·¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢ÂÞ¤¬É¬Í×¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®»³¤È¤«¤É¤¦¤·¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£àÂÞÂÞá¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¼Ö¤Ç¤¤¤¦¤È¾®»³¤Î¼Ö¤¬°ìÈÖ¥¥ì¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥ÈÅª¤Ê¾®»³¤ËÂÐ¤·¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡¢ÃÖ¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÀÊ¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡Ö¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¡Ë¼«Ê¬ÍÑ¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤á¤Î£Í£Ô¡¢£Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«µÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£