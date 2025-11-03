【節約レシピ】大根の実も葉も、ゆで汁まで⁉丸ごとおいしい『大根めし』の作り方

大根の実も葉も、ゆで汁までまるごと味わえる『大根めし』。 ゆで大根のほっこり感に、ナンプラーの奥深い風味が重なって思わずにんまり。素材のうまみをいかした炊き込みご飯です。

まずはこれから！

『ゆで大根』のレシピ

材料（作りやすい分量）

大根……1本（1〜1.2kg）

昆布（5×10cm）……1枚

〈煮汁〉

みりん……大さじ1

塩……小さじ1/2

しょうゆ……小さじ1/2

水……6カップ

作り方

（1）皮をむき、十文字に切り込みを入れる

大根は幅3cmの輪切りにし、皮を厚めにむく。片面に厚みの半分まで十文字に切り込みを入れる。

（2）鍋に入れてゆでる

鍋に煮汁の材料を入れて混ぜ、昆布、大根を加える。強火にかけて、沸いたら弱火にしてふたをし、30〜40分ゆでる。

（3）粗熱を取って保存する

ふたを取り、大根に竹串がすーっと通ったら、火を止めて粗熱を取る。ゆで汁と昆布ごと清潔な保存容器に入れる。

保存期間

冷蔵で4日間保存可能

『大根めし』のレシピ

材料（作りやすい分量）

ゆで大根（上記参照）……2切れ（約220g）

大根のゆで汁……適宜

米……2合（360ml）

大根の葉……適宜（約20g）

油揚げ……1枚

ナンプラー……大さじ2（なければ、しょうゆ大さじ1と1/3）

塩……適宜

作り方

（1）米は炊く30分前に洗い、ざるに上げる。炊飯器の内がまに入れ、ナンプラーを加える。2合の目盛りまでゆで大根のゆで汁を注ぎ、混ぜる。

（2）ゆで大根は2cm四方に切る。油揚げはざるに入れて熱湯を回しかけ、さめたら水けを絞って縦半分に切ってから細切りにする。（1）にゆで大根、油揚げをのせて普通に炊く。大根の葉は小口切りにし、塩を加えた熱湯でさっとゆで、ざるに上げる。炊き上がったら大根の葉を加えて混ぜる。

ごろっと存在感のある大根と、ナンプラーの風味がたまらない一杯。口に運ぶたびにほっこりして、気づけばおかわりしているかも。何度でも作りたくなる味わいですよ。

（『オレンジページCooking』2020年冬号 より）