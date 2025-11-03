マンチェスター・Cvsボーンマス スタメン発表
[11.2 プレミアリーグ第10節](エティハド スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 16 ロドリ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 18 バフォデ・ディアカイト
DF 20 アレックス・ヒメネス
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス・スコット
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 15 アダム・スミス
DF 44 V. Milosavljević
MF 4 ルイス・クック
MF 10 ライアン・クリスティー
FW 9 エバニウソン
FW 11 ベン・ドーク
FW 19 ユスティン・クライファート
FW 21 アミン・アドリ
監督
アンドニ・イラオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります