[11.2 プレミアリーグ第10節](エティハド スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 82 リコ・ルイス

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 16 ロドリ

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 18 バフォデ・ディアカイト

DF 20 アレックス・ヒメネス

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 8 アレックス・スコット

MF 12 タイラー・アダムス

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ

控え

GK 40 ウィル・デニス

DF 15 アダム・スミス

DF 44 V. Milosavljević

MF 4 ルイス・クック

MF 10 ライアン・クリスティー

FW 9 エバニウソン

FW 11 ベン・ドーク

FW 19 ユスティン・クライファート

FW 21 アミン・アドリ

監督

アンドニ・イラオラ

