BE:FIRST、全国ファンミーティングアリーナツアースタート
BE:FIRSTが、10都市を回る全国ファンミーティングアリーナツアー＜BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-＞を東京・有明アリーナ公演からスタートさせた。
BE:FIRSTのファンミーティングはデビュー直後に開催した＜BE:FIRST 1st Fan Meeting -Hello My “BESTY”- 2021＞から約4年ぶり。全国10都市のアリーナ会場に規模を拡大して開催。ワールドツアーを経てさらに進化を続けるBE:FIRSTのパフォーマンスやファンミーティングならではの企画も実施されている。本ツアーは2026年2月15日 北海道・北海きたえーる公演まで全23公演開催される予定だ。
◼︎ツアー情報
https://befirst.tokyo/tour/hello-my-besty2/
◾️ベストアルバム『BE:ST』
2025年10月29日（水）リリース
レーベル：B-ME
特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/
予約・購入：https://BEFIRST.lnk.to/BEST
配信：https://BEFIRST.lnk.to/BEST_STRDL
◆CD収録内容（全品番共通）
CD_01 Mood
1.Shining One (Re-recorded)
2.Bye-Good-Bye
日本テレビ系「ZIP!」朝ドラマ 「サヨウナラのその前に Fantastic 31 Days」主題歌
UHA味覚糖「カヌレット」CMソング
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
ANESSA Global Campaign Song
6.Grow Up
ユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング
7.Glorious
第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌
8.Blissful
NTTドコモ“ahamo”CMソング
9.Sailing
TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌
10.夢中
フジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌
11.空
第92回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール（Ｎコン2025）“中学校の部”課題曲 /
NHK みんなのうた（2025年6月〜7月放送）
12.Secret Garden
2025年 ユニリーバキャンペーンソング
13.I Want You Back
Bonus Track
14.Smile Again - From THE FIRST TAKE
15.Bye-Good-Bye - From THE FIRST TAKE
CD_02 Banger
1.Gifted.
2.Brave Generation
「JFL presents FOR THE NEXT 2022」 オリジナルテーマソング
3.Betrayal Game
読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ 「探偵が早すぎる〜春のトリック返し祭り〜」主題歌
4.Move On
5.Scream
6.BF is…
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
日本テレビ系 「スッキリ」3月エンディングテーマ
UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング
9.Salvia
アニメ『範馬刃牙』地上最強の親子喧嘩編EDテーマ
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.Stare In Wonder
TVアニメ「ワンダンス」オープニング主題歌
16.Stay Strong
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』主題歌
Bonus Track
17.Gifted. -Orchestra ver.-
◆形態/品番/価格
○【AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定
品番 : AVCD-63779〜81
価格 : \5,060（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！
BE:FIRST BE:ST BANVOX NON-STOP MIX
01.Intro
02.Shining One (BANVOX EDIT)
03.Move On (BANVOX EDIT)
04.Spacecraft
05.Betrayal Game
06.Bye-Good-Bye (BANVOX EDIT)
07.Stare In Wonder
08.Sailing (BANVOX EDIT)
09.Set Sail (BANVOX EDIT)
10.Be Free
11.Brave Generation (BANVOX EDIT)
12.Slogan
13.Masterplan
14.Scream (BANVOX EDIT)
15.Smile Again
16.Message
17.Kick Start (BANVOX EDIT)
18.Gifted.
19.Mainstream
20.BF is…
21.Boom Boom Back (BANVOX EDIT)
22.Secret Garden (BANVOX EDIT)
23.Milli-Billi (BANVOX EDIT)
24.GRIT
25.Blissful
26.Guilty
27.Salvia
28.夢中
29.Glorious (BANVOX EDIT)
30.空 (BANVOX BRASS EDIT)
○【AL2枚組+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
品番 : AVCD-63782〜3/B
価格 : \7,700（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○【AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
品番 : AVCD-63784〜5/B
価格 : \7,700（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
・映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
○【AL2枚組+DVD(スマプラ対応)】MV盤
品番 : AVCD-63786〜7/B
価格 : \7,700（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○【AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
品番 : AVCD-63788〜9/B
価格 : \7,700（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB （全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
・映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.Secret Garden -Music Video-
11.I Want You Back -Music Video-
Bonus Track
12.Smile Again -From THE FIRST TAKE
13.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.Stare In Wonder -Special Dance Performance-
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
○【AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63792〜3/B〜E
価格 : \18,700（税込）
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック
○【AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63794〜5/B〜E
価格 : \18,700（税込）
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック
・映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）
▼Music Video
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.Secret Garden -Music Video-
11.I Want You Back -Music Video-
Bonus Track
12.Smile Again -From THE FIRST TAKE
13.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.Stare In Wonder -Special Dance Performance-
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
▼LIVE
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
▼Behind The Scenes
・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes
・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-
・I Want You Back -Behind The Scenes-
・Stare In Wonder -Special Dance Performance Behind The Scenes-
▼“BE:ST” LIVE
Selected by BESTY
1.Slogan 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”2025.1.9 in TOKYO DOME】
2.Grateful Pain 【BMSG FES’22】
3.Gifted. 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】
4.Salvia 【BMSG FES’23】
5.Message 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】
6.Blissful 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”2025.1.9 in TOKYO DOME】
7.Scream 【BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ″Mainstream″ 2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium】
8.Kick Start 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】
9.BF is… 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】
10.To The First 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】
○【特殊商品(スマプラ対応)】初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
※販売期間：終了
品番 : AVZ1-63796〜8
POS : 498806463796/6
価格 : \8,360（税込）
仕様 : デジパック
特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱 : オリジナルグッズ
「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」
特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！
◆応募抽選特典シリアル内容
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。
対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。
※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。
A賞：W購入者限定上映会1 ※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程 2026年2月28日（土）
B賞：W購入者限定上映会2 ※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程 2026年3月1日（日）
C賞：直筆サイン入りアナログサイズカード
D賞：クリアファイル
▼応募期間
2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで
特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/
