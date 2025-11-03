【Nuiパン ディズニーキャラクター ミニチュアキーチェーン】 11月中旬 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Nuiパン ディズニーキャラクター ミニチュアキーチェーン」を11月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、パンをモチーフにデザインされたぬいぐるみ「Character Bakery『Nuiパン』」シリーズをガチャで商品化したもの。持ち歩けるボールチェーン仕様で、プレートも付いている。ぬいぐるみと一緒に飾って楽しむこともできる。

ラインナップは、ドナルドダック（コロネ）、デイジーダック（コロネ）、プー（サンドウィッチ）、ピグレット（サンドウィッチ）、ベイマックス（マリトッツォ）の全5種。

(C)Disney

(C)Disney.Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

「Nuiパン」は（株）タカラトミーアーツの登録商標です。