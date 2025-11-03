「ダブルオーガンダム」や、「白いガンダム」などが登場。食玩「FW GUNDAM CONVERGE ＃28」本日発売！
【FW GUNDAM CONVERGE ＃28】 11月3日 発売 価格：693円
・彩色済み人形（一部組立て）1体(全7種)
(C)創通・サンライズ
バンダイは、食玩「FW GUNDAM CONVERGE ＃28」を11月3日に発売する。価格は693円。
本商品は、「FW GUNDAM CONVERGE ♯」シリーズの第28弾。今弾では「機動戦士ガンダム00」セカンドシーズンより「ダブルオーガンダム」と「オーライザー」が登場する。また、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX (ジークアクス)」より、「白いガンダム」、「シャア専用ザク(GQ)」、「ザク(GQ)」を立体化。さらに「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」から「ジム・カスタム」、「ジム・クゥエル」と、豊富なラインナップで展開されている。
1．ダブルオーガンダム
2．オーライザー
3．白いガンダム
4．シャア専用ザク(GQ)
5．ザク(GQ)
6．ジム・カスタム
7．ジム・クゥエル
・ガム（ソーダ味）1個
ダブルオーガンダム
オーライザー
白いガンダム
シャア専用ザク(GQ)
ザク(GQ)
ジム・カスタム
ジム・クゥエル
ダブルオーライザー
※発売日は流通により前後する場合があります。