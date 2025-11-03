【FW GUNDAM CONVERGE ＃28】 11月3日 発売 価格：693円

バンダイは、食玩「FW GUNDAM CONVERGE ＃28」を11月3日に発売する。価格は693円。

本商品は、「FW GUNDAM CONVERGE ♯」シリーズの第28弾。今弾では「機動戦士ガンダム00」セカンドシーズンより「ダブルオーガンダム」と「オーライザー」が登場する。また、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX (ジークアクス)」より、「白いガンダム」、「シャア専用ザク(GQ)」、「ザク(GQ)」を立体化。さらに「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」から「ジム・カスタム」、「ジム・クゥエル」と、豊富なラインナップで展開されている。

・彩色済み人形（一部組立て）1体(全7種)

1．ダブルオーガンダム

2．オーライザー

3．白いガンダム

4．シャア専用ザク(GQ)

5．ザク(GQ)

6．ジム・カスタム

7．ジム・クゥエル

・ガム（ソーダ味）1個

ダブルオーガンダム

オーライザー

白いガンダム

シャア専用ザク(GQ)

ザク(GQ)

ジム・カスタム

ジム・クゥエル

ダブルオーライザー

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。