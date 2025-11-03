不思議の国から飛び出した！「白うさぎRosu 私服Ver.」【あみあみ展示撮り下ろし】イラストレーター・Rosuuri氏の作品をフィギュア化
海外のホビーメーカー「Shenzhen Mabell Animation Culture Development Co., Ltd.」より、2026年1月に発売予定の1/7スケールフィギュア「白うさぎRosu 私服Ver.」。こちらは、イラストレーターのRosuuri氏が描く「Wonderland Diary」シリーズより「白うさぎRosu」を立体化したものだ。
この白うさぎRosuは、不思議の国出身という設定のキャラクターだ。今回はキュートな私服姿でフィギュア化されている。見た目もかなりキュートだが、何よりも年が明けてすぐにお迎えできるところも嬉しいポイントである。
フィギュアの素材はPVCで、全高は約250mmだ
どこかふんわりとした雰囲気が漂っている、こちらの白うさぎRosu。本来はアリスを探すという任務があるものの、のんびりとした生活を楽しんでいるところなのだという。彼女のピンク色の長い髪は、背中側でふんわりと広がっており、躍動感のある見た目になっている。
また、頭の上にはウサギの耳を模したようなリボンをつけているところもポイントだ。ちなみに今回展示されていたのは、口を小さくすぼめておっとりとした表情になっているが、付属の差し替え顔パーツに取り替えることで、ニッコリとした笑顔に変更することもできる。
おっとりとした表情の白うさぎRosu
頭の上の大きなリボンがかなり目立つ
髪型もかなり複雑な形状をしている
今回は「私服Ver.」のため、このままの姿で街に遊びに行けそうなおしゃれな衣装を身につけている。腕が隠れるようにやや着崩してジャケットを身につけているが、こちらもキャラクターの性格が良く出ているような印象だ。
首にもアクセサリーをつけている
上着を半分脱いだような状態だ
手元だけ見ると、まるでグローブのようだ
かなり短めのスカートを履いているため、背面側からだと激しい動きに合わせてお尻が丸見えの状態になっている。また、ウサギのキャラクターらしく、腰の辺りにはしっかりしっぽがつけられている。台座部分もアリスの世界観風になっており、ウサギを模したようなデザインに加えて、足元近くには2匹のウサギが跳ねている。
これぞチラリズム!?
しかし、後ろからだと丸見え状態に
台座の形やウサギもかわいい
こちらの「白うさぎRosu 私服Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。また本製品以外にも、私服を脱いで下着姿となった「白うさぎRosu 下着Ver.」の予約も受け付けている。購入を迷っている人は、この機会に一度お店に足を運んで自分の目でフィギュアの出来映えをチェックしてみることをオススメする。【フォトギャラリー】
(C)DCTer. All Rights Reserved.
(C)Rosuuri