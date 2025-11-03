オズワルドの伊藤俊介が蛙亭のイワクラと破局していたことを告白。「夜2人で話し合って…」など、別れたときの状況をメディア初告白した。

【映像】オズワルド伊藤と破局したイワクラ

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。

多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。そこで、本当の幸せを知る女“りなぴっぴ先生”（リンダカラー∞）が占い、答えを導き出す「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」が放送された。

登場したのは、オズワルドの伊藤俊介。伊藤が仕事について相談すると、りなぴっぴはタロットカードで占いを始めた。りなぴっぴによると「今、助けてくれる人はいないです」「相当悩んでいます。一人でずっと考えています」「現実を見ていないから、考えていることがあまりよくない」とのこと。

これを受けてノブが「一人で考えているということだけど、イワクラさんに相談しないんですか」と、伊藤がプライベートで交際中の蛙亭のイワクラの名前を出した。すると伊藤はしばらく間をおいて「わ、わ、わか、別れまして」と言いにくそうに告白。ノブは「ええ〜！」と驚愕し、りなぴっぴも「ええ」と目を見開いた。伊藤は、一点を見つめたまま、りなぴっぴの占いについて「すっごい当たってる」と愕然とした様子を見せた。

イワクラとは、9月に破局したという伊藤。大悟から「最近ってこと？」と聞かれると「1ヶ月ほど前に大悟さんと収録終わりに飲みに行って。朝7時まで飲んで、家に帰って仕事に行ったときに（イワクラから）『話がある』っていうLINEがきていた」と明かした。その夜に、2人で話し合って別れることになったそうだ。大悟から「それはまだ発表してないってこと？」と質問されると、伊藤は「表で言ったのは今日が初めて」とメディア初だしであることを明かした。