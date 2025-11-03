ILLIT、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期の主題歌アーティストに抜擢！11月のカムバックを前に日本でも視線集中

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが、2026年1月より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期の主題歌アーティストに起用されたことが発表された。

■「作品の世界観と楽曲がどんな化学反応を起こすのか、私たちも今から本当に楽しみにしている」（ILLIT）

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』は、集英社『少年ジャンプ＋』にて連載されていた人気作品『姫様“拷問”の時間です』(原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい)を原作とする、美味しい食事＆楽しい遊びがユーモアとともに展開される、世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ。第1期が2024年1月～3月にかけて放送され、その反響を受けて第2期の放送が決定し、注目を集めている。

主題歌アーティストに抜擢されたことを受け、ILLITは「日本で多くの方に愛されているTVアニメのオープニングテーマを務めることになり、とても光栄だ。作品の世界観と楽曲がどんな化学反応を起こすのか、私たちも今から本当に楽しみにしている。アニメとともに、ILLITの音楽がより多くの方に届いたら嬉しい」と、初のアニメ主題歌決定への喜びを伝えた。どのような楽曲に仕上がっているのか、詳細発表に期待してほしい。

ILLITは2024年3月に1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、K-POPグループデビュー曲最短期間でSpotify6億ストリーミングを突破するなど、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。2025年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」は、宮世琉弥主演の映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌に起用され、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録。2025年9月1日に日本での1stシングル「時よ止まれ」で待望の日本デビューを果たし、タイトル曲の「時よ止まれ」はABEMA新番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の主題歌に、収録曲の「Topping」はILLITがアンバサダーを務めるラコステ2025年日本国内スニーカーキャンペーンの新コレクションのWEB CMに起用されるなど、ILLITの楽曲は広告や番組主題歌としても様々なラブコールを受けている。

一方、ILLITは11月24日に1st Single Album「NOT CUTE ANYMORE」で韓国でのカムバックを控えている。「もうかわいくない」というユニークなテーマがすでに反響を呼んでいる。リリース前に続々とコンセプトの公開を予定しており、11月10日と12日には「NOT CUTE」と「NOT MY NAME」バージョンのコンセプトフォトをそれぞれ公開。17日にMVのムービングポスター、21日と23日にMVオフィシャルティーザー2編を、待望の新譜とMVは24日午後6時に公開される。

「Magnetic」の鮮烈なデビューから、数々の偉業や実績を積み上げるILLIT。TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』とどのようなシナジーを見せるのか、引き続き注目しよう。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2025.11.25 ON SALE

1st Single Album「NOT CUTE ANYMORE」

韓国発売日：11月24日

■番組情報

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』

第2期：2026年1月よりTOKYO MX、BS11、カンテレにて放送開始＆ABEMAにて先行配信

第1期：各配信サービスにて好評配信中

■関連リンク

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』公式サイト

https://himesama-goumon.com/

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/