¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡Û¼ãÎÓµÁ¿Í £··î»°¹ñ¤Ç£Çµ½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î£Çµ¡ÖÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡¡³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¼ãÎÓµÁ¿Í¡Ê£²£·¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï£¹·î¤ÎÂ¿ËàÀî¥ë¡¼¥¡¼£Ó¤ÇÄÌ»»£³²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á£¶¤«·î¤Ç£²Í¥½Ð£±£Ö¡££²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£¶¡¦£¶£µ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡ÖµÜÅç¤Î¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥¹¥Èµ¡¤ò°ú¤¤¤¿¤·¡¢¼¡¤Î¶ÍÀ¸¤ÏÅ¾Ê¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¶á¶·¤Î¥ê¥º¥à¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È£³ÀáÁ°¤ÎµÜÅç£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢£²ÀáÁ°¤Î¶ÍÀ¸¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Àá¤ÎÊ¡²¬¤Ç¡¢£¶Àï£²¾¡¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤Ç½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É°ÂÄê´¶¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏµÇ°ÀïÀþ¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤âÁý¤¨¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡££··î¤Î»°¹ñ£·£²¼þÇ¯¤Ç¤Ï£Çµ½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¡££Ç¶¤Ç¤â£²²ó¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÃÏÎÏ¡¢·Ð¸³¤È¤â¤Ë³Î¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»°¹ñ¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤µ¤¨½Ð¤µ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾å¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¿¼¤á¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÅöÃÏ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼½é½ÐÁö¤Ë½é£±Ãå¡¢½é£Ö¤È¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿åÌÌ¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤âÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÊÑ¤ï¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¡¢ÅöÃÏ¤òÁö¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ëÆñ¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ¼þÇ¯¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÇ®¤¤¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤¤¡£¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£