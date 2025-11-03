¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¿·¥¥ã¥éÌò¤ÏÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡ªPV¸ø³«¡¡¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤Ë»÷¤¿ÃË¡Ä¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯À»¤ò±é¤¸¾×·â¤Î°ì¸À
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡ØONE PIECE¡Ù¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè113´¬¤¬¡¢11·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¿·PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÃË¡¢¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÎPV¤Ç¡¢¡È¿À¤Îµ³»ÎÃÄ ÃÄÄ¹¡É¥Õ¥£¥¬¡¼¥é¥ó¥É²È ¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯À»Ìò¤òÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥·¥ã¥ó¥¯¥¹·ã»÷¡ªÀµÂÎÈ½ÌÀ¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ÙPV
¡¡PV¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¡ÊÀ¼¡§ÃÓÅÄ½¨°ì¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤Ë»÷¤¿ÃË¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÄÅÅÄ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡Ö¤½¤Î³¤Â±¤Ï¡¢À¸¤ÊÌ¤ì¤¿»ä¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÄï¤À¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¥¨¥ë¥Ð¥Õ¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢É¬¤º¤ä²æ¡¹¡ÖÀ¤³¦À¯ÉÜ¡×¤Î»Ø´ø²¼¤ËÃÖ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢1997Ç¯7·î22Æü¤è¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢ÅÁÀâ¤Î³¤Â±²¦¡¦¥´¡¼¥ë¡¦D¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¤¬»Ä¤·¤¿¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡É¤ò¤á¤°¤ë³¤ÍÎËÁ¸±¥í¥Þ¥ó¡£°Ëâ¤Î¼Â¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¡×¤ò¿©¤Ù¥´¥à¿Í´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤¬¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤ëÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤¬¡¢Ãç´Ö¤ò½¸¤á³¤Â±¡ÖÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢³¤Â±²¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï5²¯1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1999Ç¯¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Ï¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ203.4²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¸½ºß¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡£
