木村拓哉、52枚の歴代カバーと「anan」表紙飾る “表紙登場回数歴代1位”30年間のヒストリーを公開
【モデルプレス＝2025/11/03】俳優の木村拓哉が、11月12日発売の「anan」2471号（マガジンハウス）に登場。同誌の表紙登場回数歴代1位の木村が、52枚の歴代カバーとともに表紙を飾る。
【写真】木村拓哉が52枚の歴代カバーと飾った見開きワイド表紙
俳優として、アーティストとして、無二の地位を築きながら常に進化し続ける木村。11月21日には、出演映画「TOKYOタクシー」の公開も控え、山田洋次監督との貴重なタッグにも注目が集まっている。また、YouTubeやSNSで見せる飾らない姿も人気を呼んでいる。そんな稀代のエンターテイナーである木村が「とっておきの贈り物 2025」特集の表紙に登場。2025年創刊55周年イヤーを迎えている同誌にとって、節目の年にふさわしい、スペシャルなカバーが出来上がった。
木村が同誌の表紙を飾るのは、今回で53回目。この表紙登場回数は55年の歴史の中で、最多となっている。週刊誌として時代をときめくスターが毎週登場する中、木村が常にスターとして愛され、時代を牽引し続けていることから成し得た、貴重な偉業となった。木村は、自身が「anan」の表紙を飾ることについて「自分に“anan”というサーチライトを当てられた時の責任は、毎回感じています。そのサーチを当てられたとき、それに対してどう向き合えるかなという…そのスタンスは昔から全然変わっていないです」と、初表紙からの歴代カバーを振り返りつつ、真摯に語った。
今回、メモリアルなタイミングで表紙を飾ることから、52枚の歴代表紙を並べたスペシャルセットを用意。1995年に初のソロ表紙を飾ってから30年間、いつの年代のカバーも、時代を感じさせない圧倒的な格好よさを放ち、常に前衛的なビジュアルで、毎号話題を呼んできた。52枚のカバーの迫力を活かすため、表紙は「片観音」の特別仕様に。片観音を開くと、“52枚の歴代表紙と、木村拓哉の奇跡の共演”となる、豪華な見開きワイド表紙が実現。常に最高の姿でカメラに立ち続け、その姿を更新し続けるヒストリーを、一枚絵として堪能できる貴重な機会。歴史に残るアニバーサリーカバーは、まさに木村からの無二のギフトとなった。
中面グラビアは、特集にちなみ、“ギフト”をテーマに撮影。デニムとシャツ・ネクタイ、そしてサスペンダーをつけた、大人のトラッドスタイルに身を纏い、ギフトを贈るひとときを表現した。ギフトボックスを手にした木村は、クールに見つめたり、お茶目に頭の上にのせたり、相手を思いやさしく微笑んだり…さまざまな表情で、ギフトを贈る時間に思いを馳せた。
また、ギフトから一転、木村らしいストリート感溢れるセットも用意。大胆なペイントが施された帆布のセットに、ロードバイクを置いておくと、おもむろにバイクに腰掛ける木村。最終的にはロードバイクを片方の肩にかけて、チャーミングなポージングも披露。大胆かつ独創的なポージングを次々と展開する姿からは、まさにスターの風格を感じさせる。
最後に撮影したのは、東京の街を壁に投影した、叙情的なカット。東京の朝焼けの風景、そして夜景の中に佇む木村は、それだけで映画のワンシーンのようで、静けさの中に秘めた情熱が伝わってくる。3パターンの衣装による中面のグラビアページも、見応え十分。それぞれでめくるめく変わる、珠玉のセッションに仕上がっている。
インタビューでは、出演映画「TOKYOタクシー」の撮影裏話を丁寧に語った木村。今作の見どころを聞かれると、木村らしい粋な答えが。また、ギフト特集に合わせて、ギフトを贈る際のこだわりについてもトークしている。（modelpress編集部）
1970年創刊。本年度で創刊55周年、日本のL版女性誌のひな型であり、ライフスタイルグラビア週刊誌として、トレンドカルチャーの最先端で毎週刊行し続ける「anan」。年間約50冊の特集を刊行するなか、その表紙には、毎週、トレンドカルチャーの最先端を走る、スターの方に“時代の顔”として、飾っていただいています。その“時代の顔”といえる“anan表紙”を、55年の歴史の中で一番飾ってくださっているのは、木村拓哉さん。いままでで52回。今回の表紙で53回目となります。日本の雑誌文化の中で、前人未到の最多記録ともいえる、“anan表紙登場、歴代1位”。週刊誌として、時代をときめくスターの方々に毎週登場していただいている中、木村さんが常にスターとして愛され、時代を牽引し続けていることから成し得た、貴重な偉業の中、今回、創刊55周年というメモリアルイヤーのサプライズとして発表させていただきました。そして、そのご自身の歴代表紙すべてと、現在のご本人とを一枚に写した表紙は、世界的にも類を見ない贅沢なアートワーク、貴重なメモリアル表紙として、読者の皆様の記憶と記録に残る一枚になれば幸いです。
