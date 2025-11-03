ILLIT¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÉ±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡ÙÂè2´ü¼çÂê²ÎÃ´Åö¡Ö¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÉ±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡ÙÂè2´ü¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬3Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¡Û¤½¤í¤¤¤¹¤®¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëILLIT
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¡ØÉ±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦½Õ¸¶¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¿Ì¡²è¡¦¤Ò¤é¤±¤¤¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¡õ³Ú¤·¤¤Í·¤Ó¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È¶¦¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦°ì¤ä¤µ¤·¤¤¡È¹éÌä¡É¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¢¥Ë¥á¡£Âè1´ü¤¬2024Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ILLIT¤Ï¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ´¤Æ¤¤ò¼õ¤±¡ÖÆüËÜ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤À¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È³Ú¶Ê¤¬¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤âº£¤«¤éËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¢¥Ë¥á¤È¶¦¤Ë¡¢ILLIT¤Î²»³Ú¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢º£¸å¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡ILLIT¤Ï¡¢11·î24Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤Ç´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤ËÂ³¡¹¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10Æü¤È12Æü¤Ë¤Ï¡ÖNOT CUTE¡×¤È¡ÖNOT MY NAME¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¡£17Æü¤ËMV¤Î¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢21Æü¤È23Æü¤ËMV¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼2ÊÔ¡¢¿·Éè¤ÈMV¤Ï24Æü¸á¸å6»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
