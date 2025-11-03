ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¡Øanan¡Ù¤Ç°Î¶ÈÃ£À®¡¡ÎòÂåÉ½»æ52Ëç¤È´ñÀ×¤Î¶¦±é
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢12ÆüÈ¯Çä¤Î¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Øanan¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Î¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÂ£¤êÊª 2025¡×ÆÃ½¸¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£º£²ó¡¢Æ±»ïÁÏ´©55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢É½»æ¤ÇºÇÂ¿ÅÐ¾ì²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤Ë¤è¤ëÎòÂåÉ½»æ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê»£±Æ¤¬¼Â¸½¡£ÊÒ´Ñ²»¤ò³«¤¯¤È¡È52Ëç¤ÎÎòÂåÉ½»æ¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î´ñÀ×¤Î¶¦±é¡É¤È¤Ê¤ë¸«³«¤¥ï¥¤¥ÉÉ½»æ¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç53²óÌÜ¡£Æ±»ï55Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£»þÂå¤ò¤È¤¤á¤¯¥¹¥¿¡¼¤¬Ëè½µÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ë¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢»þÂå¤ò¤±¤ó°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤À¤«¤é¤³¤½À®¤·ÆÀ¤¿µ®½Å¤Ê°Î¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼¼«¿È¡¢Æ±»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¡Èanan¡É¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿»þ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡¢Ëè²ó´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥µ¡¼¥Á¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡Ä¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÀÎ¤«¤éÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢52Ëç¤ÎÎòÂåÉ½»æ¤òÊÂ¤Ù¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¡£1995Ç¯¤Ë½é¥½¥íÉ½»æ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤«¤é¤Î30Ç¯´Ö¡¢¤É¤ÎÇ¯Âå¤Î¥«¥Ð¡¼¤â»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê³Ê¹¥¤è¤µ¤òÊü¤Á¡¢¾ï¤ËÁ°±ÒÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇËè¹æÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡52Ëç¤Î¥«¥Ð¡¼¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢É½»æ¤Ï¡ÖÊÒ´Ñ²»¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¡£ÊÒ´Ñ²»¤ò³«¤¯¤È¡È52Ëç¤ÎÎòÂåÉ½»æ¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î´ñÀ×¤Î¶¦±é¡É¤È¤Ê¤ë¹ë²Ú¤Ê¸«³«¤¥ï¥¤¥ÉÉ½»æ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÌÚÂ¼¤È¡Øanan¡Ù¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢´ñÀ×¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¾ï¤ËºÇ¹â¤Î»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ò°ìËç³¨¤È¤·¤Æ´®Ç½¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌÚÂ¼¤«¤é¤ÎÌµÆó¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÌÌ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÆÃ½¸¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡È¥®¥Õ¥È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡£¥Ç¥Ë¥à¤È¥·¥ã¥Ä¡õ¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿Âç¿Í¤Î¥È¥é¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÉ½¸½¡£¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤ËÆ¬¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤µ¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¤ê¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë»þ´Ö¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥®¥Õ¥È¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÌÚÂ¼¤é¤·¤¤¥¹¥È¥ê¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÈÁÉÛ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤òÃÖ¤¯¤È¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ë¹ø³Ý¤±¤ëÌÚÂ¼¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤òÊÒÊý¤Î¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤âÈäÏª¡£ÂçÃÀ¤«¤ÄÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÉ÷³Ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Î³¹¤òÊÉ¤ËÅê±Æ¤·¤¿½ö¾ðÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¡£Åìµþ¤ÎÄ«¾Æ¤±¤ÎÉ÷·Ê¡¢¤½¤·¤ÆÌë·Ê¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÌÚÂ¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤¿¾ðÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤Ë¤è¤ëÃæÌÌ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤â¸«±þ¤¨½½Ê¬¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î»£±ÆÎ¢ÏÃ¤òÃúÇ«¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¡£º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÌÚÂ¼¤é¤·¤¤¿è¤Ê²óÅú¡£¤Þ¤¿¥®¥Õ¥ÈÆÃ½¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ëºÝ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¸ì¤Ã¤¿¡£À¿¼Â¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1970Ç¯ÁÏ´©¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤ÇÁÏ´©55¼þÇ¯¡¢ÆüËÜ¤ÎLÈÇ½÷À»ï¤Î¤Ò¤Ê·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÇËè½µ´©¹Ô¤·Â³¤±¤ë¡¢anan¡£Ç¯´ÖÌó50ºý¤ÎÆÃ½¸¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢Ëè½µ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎºÇÀèÃ¼¤òÁö¤ë¡¢¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ë¡È»þÂå¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡È»þÂå¤Î´é¡É¤È¤¤¤¨¤ë¡ÈananÉ½»æ¡É¤ò¡¢55Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ç52²ó¡£º£²ó¤ÎÉ½»æ¤Ç53²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î»¨»ïÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¡ÈananÉ½»æÅÐ¾ì¡¢ÎòÂå1°Ì¡É¡£½µ´©»ï¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤ò¤È¤¤á¤¯¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤ËËè½µÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¾ï¤Ë¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢»þÂå¤ò¤±¤ó°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÀ®¤·ÆÀ¤¿¡¢µ®½Å¤Ê°Î¶È¤ÎÃæ¡¢º£²ó¡¢ÁÏ´©55¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤´¼«¿È¤ÎÎòÂåÉ½»æ¤¹¤Ù¤Æ¤È¡¢¸½ºß¤Î¤´ËÜ¿Í¤È¤ò°ìËç¤Ë¼Ì¤·¤¿É½»æ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤Ê¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¢µ®½Å¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ëÉ½»æ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Îµ²±¤ÈµÏ¿¤Ë»Ä¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
