京都ダート1800メートル戦で行われるG3「第15回みやこS」（9日）はダートの実力馬が集結。ここをステップにG1チャンピオンズC（12月7日、中京）に乗り込む馬もいるだろう。

主役は充実一途のアウトレンジ。5月の平安SでJRA重賞初制覇を飾った。勢いに乗って挑んだ帝王賞でも、ミッキーファイトの2着に食い込んだ。昨年のみやこSは2着だったが、11番人気の伏兵扱い。今年は堂々主役としてライバルを迎え撃つ。

実力ならラムジェットも互角。3歳時に東京ダービーを制した素質馬。以降は久しく勝利から遠ざかっているが、サウジアラビア、UAE、そして前走の韓国遠征（コリアカップ3着）と、海外を転戦しキャリアを積んだ。3歳時に初重賞制覇（ユニコーンS）を飾った、思い出の京都で復権を誓う。

さらに今夏の北海道遠征で大沼S、エルムSを連勝したペリエールの勢いも脅威。新興勢力としては10月の日テレ盃でフォーエバーヤングの2着に好走したレヴォントゥレット、6戦5勝の戦績を誇る4歳牝馬ダブルハートボンドの挑戦も興味深い。実績馬と上がり馬が激突。火花を散らすハイレベルな一戦になる。