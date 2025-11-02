11月2日に放送された『ぼくたちん家』（日本テレビ系）の第4話では、登場人物たちが抱えていた過去のエピソードが紐解かれ、玄一（及川光博）と索（手越祐也）の“運命”の歯車が動き出す予感が漂い始めた。

参考：男性の“ケア”はなぜ難しいのか？ 『あんたが』『ぼくたちん家』が示す現代性

ほたる（白鳥玉季）の実の父親である仁（光石研）がアパートにやってきたことで、呆気なく索にバレてしまった親子のフリ。畳み掛けるように玄一は今まで秘めていた恋心までさらけ出してしまい、面と向かって索に「好きなんです」と告白する。

しかし、意を決した玄一の告白は「そんなことより、今はほたるさんのことですよ」という索の言葉であっさり退けられてしまう。実際、玄一はほたるの父親であると偽って警察とも話しており、仁にそのことを知られている以上、通報されて捕まってしまう可能性もある。親子のフリに反対する索の反応は一般的なものと言えるだろう。

それでも、中学校を訪ねてきた仁がほたるの生活を心配するどころか、3000万円のことしか頭にないことがわかると自らの考えを改める。玄一がほたるの父親を名乗っていたときに抱いた「頑張ろうとしてくれているお父さんがいてくれて、本当に良かった」という思いを信じて「間違ってます。絶対に間違ってますけど、あの子なりの頑張りを尊重したいって思います」と宣言。アパートの大家である井の頭（坂井真紀）も含めて、索と玄一は親子のフリを秘密にする共犯関係となった。

ところが、玄一と索が秘密を守ることを誓い合っている隙に、ほたるは水色のスーツケースを手にしてアパートを出ていってしまう。ほたるが仁の車に乗せられるところを目撃していた井の頭の助言で、玄一と索は慌てて車で彼らの行く先を追いかけるが、心なしか玄一は索とのドライブを楽しんでるようだった。パートナー相談所の百瀬（渋谷凪咲）から授かった「運命だと思わせる」恋愛テクをことあるごとに披露する姿には、玄一の不器用さが愛おしいほどに表れている。

車内の会話で印象的だったのは、玄一と索がお互いの初恋エピソードを語り合う場面。中学のときの先輩のヒゲを触ったときに、自身の恋愛感情を自覚した索。しかし、初恋の証拠でもある先輩のヒゲは、大切にしていたのにもかかわらず家族に捨てられてしまう。「ヒゲがなくなったら、その人を好きになった自分もいなくなった気がしたんですよね」と寂しそうに答える索に、玄一は「なくなったってことは、あったってことですからね」と返す。

玄一も子どもの頃、自身がゲイだとバレるのが怖くて、大好きだった友達を傷つけてしまった苦い思い出があった。玄一が口にした初恋の相手は、鯉登（大谷亮平）くん。トーヨコでほたるたちの相談相手となっていた彼だ。共通の知り合いがいる以上、玄一と鯉登が再会する日も近いのだろう。

一方、仁に連れられたほたるは家族の思い出の場所でもあるレイクサイドカフェに来ていた。仁が逐一、父親として玄一よりも優っている（と思い込んでいる）ところをほたるに主張する姿には、男としての幸せに固執して、父親という役割を上手く果たせない自身への苛立ちが垣間見える。

カフェで“ダムカレー”を食べる仲睦まじい親子の姿を見て、ほたるのせき止めていた思いもついに溢れ出す。彼女は宛先不明の手紙が、母親ではなく父親の書いたものだと気づいていた。気づいていたけれど、母親が来ることをほんのちょっと期待していた。涙を流しながら、家族での楽しかった思い出を「全部、なくなっちゃった」と口にするほたるに、索は「なくなったってことは、あったってことだよ」と玄一の言葉を借りて優しく語りかける。

逆に言えば、“あったこと”は決してなくならない。ほたるから無理矢理スーツケースを奪い取ったあと、玄一や索に追いかけられて捕まえられた仁は「全部やり直すんだよ！ もっと違う人生」と言い放つ。しかし、どれだけ人生をやり直そうとしても、仁がほたるの父親であることや、再婚した家庭でうまくいかなかった事実は変わらないのだ。

実はほたるが持ち出したスーツケースの中身は3000万円ではなく、幸せな時を過ごしていた幼い頃の思い出だった。ほたるは「もしかしたら母親が来てくれるかもしれない」と思っていたからこそ、家族が元通りになる一縷の望みをかけて、スーツケースの中身に両親を繋ぐ思い出を詰め込んだのかもしれない。

玄一は仁に「できることを毎日やるしかない」と言う。犬の散歩をしたり、笑ってあいさつしたり、道を譲ったり、虫を逃がしたり。人よりできないことが多かった玄一にとって、ほたるの父親のフリをすることは彼が“できること”のひとつであり、「生きていても良い感じ」になるための一歩だった。

疲労困憊で帰ってきた玄一は、犬の散歩に行っていた索とほたると再会。そこで索の足にバッタが止まっていることに気づく。ふと見ると、玄一の足にもバッタが。思わぬ偶然を前に、ふたりは「運命ですね」と言い合う。まさに“運命”の歯車が動き出した瞬間だ。

岡部（田中直樹）が空き家の状況を確認しているときに、これまた偶然発見したほたるの母親・ともえ（麻生久美子）の目的も気になるところだが、親子契約書にサインして、同じアパートに住むことになった索と玄一の“共犯関係”の行方にも注目したい。

（文＝ばやし）