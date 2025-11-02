「心筋梗塞の治療法」はご存知ですか？予防法も医師が解説！

心筋梗塞は、放置すると数分で死に至ることもある病気です。実際に心筋梗塞は、日本人の3大死因の1つに数えられます。

そのため、心筋梗塞を思わせる症状が出た場合は、すみやかに病院で検査・治療を受けることが大切です。

今回は心筋梗塞の原因・症状についてご紹介します。あわせて心筋梗塞のリスクが高い方の特徴や、予防・治療法についても詳しく解説します。

心筋梗塞による突然死を防ぐためにも、ぜひ最後までご覧ください。

監修医師：

武井 智昭（高座渋谷つばさクリニック）

心筋梗塞の治療方法と予防方法は？

【経歴】平成14年慶應義塾大学医学部を卒業。同年4月より慶應義塾大学病院 にて小児科研修。平成16年に立川共済病院、平成17年平塚共済病院（小児科医長）で勤務のかたわら、平成22年北里大学北里研究所病原微生物分子疫学教室にて研究員を兼任。新生児医療・救急医療・障害者医療などの研鑽を積む。平成24年から横浜市内のクリニックの副院長として日々臨床にあたり、内科領域の診療・訪問診療を行う。平成29年2月より横浜市社会事業協会が開設する「なごみクリニック」の院長に就任。令和2年4月より「高座渋谷つばさクリニック」の院長に就任。日本小児科学会専門医・指導医、日本小児感染症学会認定インフェクションコントロールドクター（ICD）、臨床研修指導医（日本小児科学会）、抗菌化学療法認定医医師＋（いしぷらす）所属

心筋梗塞の治療方法が知りたいです。

心筋梗塞の主な治療法は、「薬物療法」と「手術」の2種類です。薬物療法では以下のような薬剤を利用して、心筋梗塞の治療を行います。

抗血小板薬：血液の凝固を防ぐことで梗塞の拡大を抑制する

ベータ遮断薬：心拍数・血圧を下げて心臓への負担を減らす

硝酸薬（ニトログリセリン）：血管を拡張して血流を増やす

カルシウム拮抗薬：血管の収縮や冠動脈の収れんを抑制する

中等度から重症の心筋梗塞には手術による治療が選択されることが一般的です。

血栓溶解療法：血管を塞ぐ血栓を溶かす薬剤を注入する

カテーテル・インターベンション：梗塞部位まで通したカテーテルで血管を拡張し、血流を再開させる

冠動脈バイパス手術：外科的に手術を行い、梗塞部位に近い動脈と冠動脈をつなぎなおす

心筋梗塞が再発する恐れはありますか？

心筋梗塞は再発のおそれがある病気です。特に、処方された薬などを自己判断で中止した場合、再発のリスクが高くなります。心筋梗塞は、再発を繰り返すたびに重症化しやすくなります。心筋の壊死範囲は、再発のたびに広がっていくためです。心筋の壊死が広範囲にわたると、心臓がほとんど機能しなくなる場合もあります。いわゆる心不全の状態です。重症化・死亡リスク低減の意味でも、過去に心筋梗塞を経験した方は、再発防止に取り組んでください。心筋梗塞の再発を防ぐには、治療後も定期的に病院を受診することや、処方薬を医師の指導通りに服用することが大切です。

心筋梗塞は予防できますか？予防法が知りたいです。

心筋梗塞を100％予防できる方法はありません。しかし日頃の取り組み次第では、心筋梗塞のリスクをグッと下げることは可能です。心筋梗塞の予防のためには、糖尿病・脂質異常症・高血圧・肥満症などの生活習慣病の改善・予防に取り組むことが大切です。生活習慣病は、心筋梗塞の原因である動脈硬化を招きます。よって生活習慣病の予防に取り組むことで、動脈硬化ひいては心筋梗塞のリスクを低減できます。生活習慣病の予防・改善のためにも、次のような生活習慣を身につけましょう。

脂質・糖質・塩分を控えた栄養バランスのよい食事

適度な運動

十分な睡眠

ストレス解消

禁酒禁煙

すでに心筋梗塞を経験したことがある方は、生活習慣の見直しに加え、病院での定期的な検査や処方薬の正しい服用なども心がけてください。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

心筋梗塞は短時間で死に至ることもあるおそろしい病気です。 心筋梗塞の症状（激しい胸痛、冷汗、動悸など）を自覚した場合は、すみやかに救急車を呼ぶなどして、すみやかに医療機関で治療を受けてください。心筋梗塞は日本人の主な死亡原因ではありますが、生活習慣の見直しによって予防することもできます。日頃から栄養バランスのよい食事や適度な運動を心がけて、心筋梗塞を起こさない・繰り返さないことを意識しましょう。

編集部まとめ



心筋梗塞は日本人にとって身近な病気の1つです。原因の多くは動脈硬化であるため、まずは動脈硬化の予防を心がけることが大切です。

動脈硬化の多くは、生活習慣の乱れ・生活習慣病に起因します。日頃から規則正しい生活を送ることが、動脈硬化ひいては心筋梗塞の予防につながります。

