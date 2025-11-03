自動販売機も200円時代に突入？物価高も、ファミマの「1 個買うと、1 個もらえる」キャンペーンで乗り越える
株式会社帝国データバンク「食品主要 195 社」価格改定動向調査 ― 2025 年 10 月によると、2025 年 10 月、約 3,000 品目が一斉に値上げされ、自動販売機の価格も一部商品が 200円を超えるものが出てきたそう。
同月のファミリーマート「コンビニの節約利用に関する調査」によると、物価の上昇について「とても実感している(58.5%)」、「まあまあ実感している(26.4%)」を合わせると84.9％の人が感じているそう。
こうした背景から、買い物の際に節約を意識していると回答した人は 84.8％にのぼり、昨年同時期と比べて節約意識が高まったと回答した人は 82.1％と、多くの人がいっそう節約志向を高めていることが明らかに。
節約の手法は数あれど、そのファミリーマートで行われている「1 個買うと、1 個もらえる」キャンペーンを活用するのもひとつ。対象商品を 1 個買うと、翌週に対象の商品と引き換えられる無料引換券（レシートクーポン）を 1 枚プレゼントされる、1粒で2度美味しいキャンペーンなのだ。
実はこのキャンペーン、2025 年 10 月 28 日（火）から 11 月 10 日（月）まで開催中。第1週目は11月3日（月）までで、その日までに対象商品を買うと、11 月 4 日（火）AM7:00〜11 月 10 日（月）までの期間で引き換えられる無料引換券（レシートクーポン）がゲットできる。
第2週目も、2025 年 11 月 4 日（火）〜11 月 10 日（月）が対象商品の購入期間。 11 月 11 日（火）AM7:00〜11 月 17 日（月）までの無料引換券（レシートクーポン）がもらえることになっている。
2週目は、たとえば「アクエリアス 500ml」を購入すると、なんと翌週に「アクエリアス 950ml」に引き換えられる無料引換券を発行してくれる。ほかにもお茶、コーヒーなど多くの飲料がラインナップされており、これは自動販売機で買うよりもオトクに購入できること間違いなし。
さらにお菓子、カップ麺などもラインナップされており、この機会に試してみたい商品にトライするのも良いかも。物価高の折、少しの工夫で「オトク」が感じられるキャンペーンは嬉しいもの。対象商品は「1 個買うと、1 個もらえる」キャンペーンサイトから確認できる。
