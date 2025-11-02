¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¡×»ûÅÄ¿´£±£·ºÐ¡¡¿ÈÄ¹¤â¤°¡¼¤ó¡õ¥à¥¥à¥£Ô£ÖÅÐ¾ì¢ª°æ·å¹°·Ã¡Ö¤¨¤Ã¡©¡ª¡×¢ª£Ó£Î£Ó¤âÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ãÂç¿Í¤Ë¡×¡ÖÎÞ¥Ý¥í¥Ý¥í¡×
¡¡»ÒÌò½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦»ûÅÄ¿´¡Ê£±£·¡Ë¤¬£²Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð±é¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î»³ºê°é»°Ïº¤Ï¡¢£±£±ºÐ¤Î»þ¤Î»ûÅÄ¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¡Ä¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¹â¹»£²Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ûÅÄ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶Ã¤¡£¿ÈÄ¹¤Ï¡Ö£±£·£·¡¢£¸¡Ê¥»¥ó¥Á¡Ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¶Ú¥È¥ì¤±¤Ã¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£½µ£¶¡¢¡Ê£±Æü¡Ë£´»þ´Ö¤°¤é¤¤¡×¤È¤µ¤é¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤ÇÈ¾Âµ£Ô¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÚÆù¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢»³ºê¤Ï¡Ö¿´¤¯¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡¢°æ·å¹°·Ã¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¤Ã¡©¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¡¢¡¢¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©£÷£÷£÷¡×¡ÖÎÞ¥Ý¥í¥Ý¥í¡×¡Ö¤¤¤¤»Ò¤Ë°é¤Ã¤¿¡ÊÃæÎ¬¡Ë¿´¤¯¤ó´èÄ¥¤ì¡Á¡×¡Ö£±£·ºÐ¤Î¿´¤¯¤ó¤Ï²Ä°¦¤¤¤È¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤Æ¹¹¤Ë¥¤¥¤¤Ê¡Á♥¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤È¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£Êª»ö¤Î¹Í¤¨Êý¤âÂº·É¤Î°è¤À¡Ä¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÅÄ¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ï°ìÈÖ¤ª»Å»ö¤âÆñ¤·¤¤»þ´ü¤Ç¡×¤È»ÒÌò¤«¤éÃ¦¤¹¤ë»þ´ü¤Îº¤Æñ¤µ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈ¿¹³´ü¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖÇº¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£