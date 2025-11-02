気象庁によりますと、台風２５号は、きょう（２日）午後９時にはフィリピンの東にあって、１時間に３０キロの速さで西に進んでいます。中心気圧は９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。

今後の進路は【画像①】の通りです。

【画像②】は、2日午後10時の気象衛星ひまわりの画像です。

気象庁によりますと、台風25号の中心は、



あす（３日）午前９時にはフィリピンの東

中心気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



あす（３日）午後９時にはフィリピンの東に強い勢力になり

中心気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あさって（４日）午後９時にスル海

中心気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



５日午後９時には南シナ海

中心気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



６日午後９時には南シナ海

中心気圧は９６０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



7日午後９時にはラオス、

中心気圧は９９６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



が予想されています。

一方で上空の強い寒気と低気圧の影響も

一方で、気象庁は、東北地方と北陸地方で、あす（３日）にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒を。北日本から西日本では３日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、短時間強雨に注意を呼び掛けています。

気象庁によりますと、上空約５５００メートルには、３日にかけて北日本から東日本では氷点下３０度以下、西日本では氷点下２４度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。



また、北海道付近の低気圧は３日朝までに千島近海へ進み、日本海の低気圧は東北地方付近へ進む見込みです。上空の強い寒気と低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

東北地方と北陸地方では３日にかけて、雷を伴い激しい雨や強い雨が降る所があるでしょう。これまでの大雨により地盤の緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。



２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 ６０ミリ

北陸地方 ６０ミリ



その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 ５０ミリ

北陸地方 １００ミリ



［防災事項］

東北地方と北陸地方では３日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。北日本から西日本では３日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、短時間強雨に注意してください。



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

全国の６時間ごとの「雨と風のシミュレーション」

各地の天気への影響は？16日間の天気シミュレーション

札幌・仙台・東京・愛知・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気シミレーションは【画像⑨～⑯】の通りです。

今後の情報に注意してください。