Âç¶¶Ì¤Êâ¡¡½÷À¥¢¥Ê¤Îà¥ì¥Ã¥Æ¥ëÃ¦µÑáÌÜ»Ø¤¹ÌòÊÁ¤Ë¶¦´¶¡Ö»ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂç¶¶Ì¤Êâ¡Ê£´£·¡Ë¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè£³£¸²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¡ØÌµÌ¾¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î£Á£Ã£Å¡¡£Ã£Ï£Ï£Ì¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¾×·âºî¤À¡£
¡¡Âç¶¶¤Ï½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤µ¤¯¤é¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤«¤éÄº¤¤¤¿¿ÍÊª²òÀâ¤Ë¤¹¤´¤¤ÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÖÈà½÷¤Ï½÷À¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ì¥À¥ë¥¯¤È¤¢¤¬¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢²æ¤¬Æ»¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷ÀÁü¡£»ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤µ¤¯¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬ÆüËÜ¤ÇÅ½¤é¤ì¤ë¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌÏº÷¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ³¤³°¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ë·È¤ï¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤À¤±±Ç²è¤ò°¦¤¹¤ëÊý¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´À¤³¦¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£