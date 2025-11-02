茨城県、栃木県で最大震度2の地震 茨城県・笠間市、栃木県・栃木市、下野市、壬生町
2日午後11時15分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、栃木県の栃木市と下野市、それに壬生町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
笠間市
栃木市 下野市 壬生町
■震度1
□茨城県
水戸市 常陸大宮市 小美玉市
城里町 土浦市 茨城古河市
石岡市 下妻市 常総市
取手市 つくば市 守谷市
筑西市 坂東市 稲敷市
かすみがうら市 桜川市 つくばみらい市
美浦村 八千代町 五霞町
境町
□栃木県
宇都宮市 足利市 佐野市
鹿沼市 真岡市 野木町
□群馬県
板倉町 千代田町 邑楽町
□埼玉県
加須市 東松山市 久喜市
滑川町 さいたま西区 さいたま北区
さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区
さいたま浦和区 さいたま南区 川口市
春日部市 上尾市 越谷市
和光市 桶川市 八潮市
三郷市 幸手市 宮代町
□千葉県
野田市 柏市
□東京都
東京中野区 西東京市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。