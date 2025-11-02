TBS NEWS DIG Powered by JNN

2日午後11時15分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、栃木県の栃木市と下野市、それに壬生町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
笠間市

□栃木県
栃木市　下野市　壬生町

■震度1
□茨城県
水戸市　常陸大宮市　小美玉市
城里町　土浦市　茨城古河市
石岡市　下妻市　常総市
取手市　つくば市　守谷市
筑西市　坂東市　稲敷市
かすみがうら市　桜川市　つくばみらい市
美浦村　八千代町　五霞町
境町

□栃木県
宇都宮市　足利市　佐野市
鹿沼市　真岡市　野木町

□群馬県
板倉町　千代田町　邑楽町

□埼玉県
加須市　東松山市　久喜市
滑川町　さいたま西区　さいたま北区
さいたま大宮区　さいたま見沼区　さいたま中央区
さいたま浦和区　さいたま南区　川口市
春日部市　上尾市　越谷市
和光市　桶川市　八潮市
三郷市　幸手市　宮代町

□千葉県
野田市　柏市

□東京都
東京中野区　西東京市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。