2日午後11時15分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、栃木県の栃木市と下野市、それに壬生町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

笠間市





□栃木県栃木市 下野市 壬生町

■震度1

□茨城県

水戸市 常陸大宮市 小美玉市

城里町 土浦市 茨城古河市

石岡市 下妻市 常総市

取手市 つくば市 守谷市

筑西市 坂東市 稲敷市

かすみがうら市 桜川市 つくばみらい市

美浦村 八千代町 五霞町

境町



□栃木県

宇都宮市 足利市 佐野市

鹿沼市 真岡市 野木町



□群馬県

板倉町 千代田町 邑楽町



□埼玉県

加須市 東松山市 久喜市

滑川町 さいたま西区 さいたま北区

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま浦和区 さいたま南区 川口市

春日部市 上尾市 越谷市

和光市 桶川市 八潮市

三郷市 幸手市 宮代町



□千葉県

野田市 柏市



□東京都

東京中野区 西東京市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。