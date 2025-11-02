日向坂46山下葉留花がOL時代のエピソードを告白！「桃鉄」最新作を先行プレイ！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時から、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
【動画】日向坂46山下葉留花がOL時代のエピソードを告白！「桃鉄」最新作を先行プレイ！
11月2日（日）は、ゲストに飯尾和樹（ずん）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、正源司陽子（日向坂46）、山下葉留花（日向坂46）を迎えて、「桃太郎電鉄2 〜あなたの町もきっとある〜 」を先行プレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
港区・赤坂からスタート！ 正源司と山下は、番組初登場で、早々に「正源司」という珍しい苗字が話題に。その苗字は少なく、全国で約50〜60人ほど。ここで有吉が、「蛍原（徹）さんは全国に約20人しかいない！」とそれを上回るトリビアを披露します。宮迫博之の情報も！
さらに有吉が、「飯尾さんも珍しいですよね？」と振ると、「日本全国で1600何位だった」と微妙なコメント…。
「1600では勝負はできませんね！」とあしらう有吉に、飯尾らしい返しが冴えわたります！
楽しく街ブラをする中、路上で待ち構えていたのはマヂラブ・野田。
地鶏料理が味わえるお店「赤坂 うのあん」は、奈良県産の最高級地鶏・大和肉鶏を使用した豊富な鶏料理が自慢のお店。
奈良県の料亭「卯之庵」から継承した出汁で作る「特製地鶏の親子丼」は、最高級ブランド鶏をフワフワの玉子でとじた絶品メニュー！ ネギで鳥の巣を表現しており、ホロホロの手羽先入りです。
お店の方のおすすめに従い、ダイナミックにかき混ぜていただきます。
ここで山下が、「私、親子丼マスターなんですよ！」と自信満々なコメントを。「親子丼を1年間に50杯食べる」という目標を立てていますが、現時点ではまだ12杯……。
するとすかさず、「ダメだよ。ラーメンマニアとかでもさ、300は超えてこないとね！」と有吉。「50じゃちょっと…」（トシ）など、おじさんたちから一斉に厳しい声が（笑）。
しかしここで、「来年は80くらいを目指します！」と、またもや微妙な数を打ち出す山下。負けていません！
一方、「ゲーム好き」の正源司が今一番ハマっているのは、「VALORANT」。
深夜3〜4時頃までやり込んでいるそうで、正源司は「ぜひ番組でもご一緒したい！」と話します。
さらに山下が、「実は私、ダメOLでした！」と告白する一幕も。
高校卒業後OLをしていた時期があり、電話対応が下手だったという山下が過去の失敗談を話すと、「普通の仕事がダメだった人がこの世界に入るから、この世界がダメだって言われるんだよね〜」と有吉。「駆け込み寺って言われるからね！」と飯尾も続きます。厳しいッ！（笑）
今回は、11月13日（木）に発売される「桃太郎電鉄2 〜あなたの町もきっとある〜」をテレビ最速で先行プレイ！
東日本編と西日本編、2つのマップを遊ぶことが可能。物件駅数は前作から約3倍の約1000駅！ のべ物件数は6000件以上！
さらに、大波乱を巻き起こす新たなボンビーが登場します。
東日本を舞台に、アツい戦いを展開！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
