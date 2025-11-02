オズワルド伊藤、蛙亭イワクラと破局 交際期間は約4年「別れまして…」 衝撃告白にスタジオ騒然
お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、2日放送のABEMAのバラエティー『チャンスの時間』（毎週日曜 後11：00）に出演し、交際していたお笑いコンビ・蛙亭のイワクラとの破局を告白した。
【破局告白の瞬間】オズワルド伊藤「別れまして…」にスタジオ騒然
新企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」では、リンダカラー∞・りなぴっぴが占いで悩める芸人の相談に乗る…という展開に。公私ともに順風満帆の伊藤だが「強いて言うなら仕事関係。ここ数年、仕事が増えもしなければ減りもしない。そういう時期に差し掛かってるのかな」とポツリ。
これにりなぴっぴが、タロットカードを駆使して「相当、悩んでます。考えていることがあんまり良くない」と占い、伊藤が現在、孤独であると指摘した。千鳥・ノブが「イワクラさんに相談しない？」と振ると、伊藤は「別れまして…」といきなり告白した。
スタジオが「やばい、やばい」と騒然となるなか、伊藤も「だから（りなぴっぴの占いは）すっごい当たってる」と驚きを隠せない。破局をしたのは今年9月で交際期間は約4年。ある日に「朝7時まで飲んで、家に帰って、仕事に行った時に『話がある』というLINEが来て。その日の夜に2人で話し合って…」と明かし「表で言ったのはきょうが初めて」「恐ろしくスッキリしてます」とも話していた。
【破局告白の瞬間】オズワルド伊藤「別れまして…」にスタジオ騒然
新企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」では、リンダカラー∞・りなぴっぴが占いで悩める芸人の相談に乗る…という展開に。公私ともに順風満帆の伊藤だが「強いて言うなら仕事関係。ここ数年、仕事が増えもしなければ減りもしない。そういう時期に差し掛かってるのかな」とポツリ。
スタジオが「やばい、やばい」と騒然となるなか、伊藤も「だから（りなぴっぴの占いは）すっごい当たってる」と驚きを隠せない。破局をしたのは今年9月で交際期間は約4年。ある日に「朝7時まで飲んで、家に帰って、仕事に行った時に『話がある』というLINEが来て。その日の夜に2人で話し合って…」と明かし「表で言ったのはきょうが初めて」「恐ろしくスッキリしてます」とも話していた。