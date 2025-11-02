【RIZIN】鈴木千裕「クソほど気分悪いわ」前夜祭のサプライズに不快感 参加者へは謝罪も
あす3日に開催祭される『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』（GLION ARENA KOBE）を前日に控えた2日、大阪市内でファンイベント「ごっつえ〜前夜祭」が開催され、多くのRIZINファイターがゲストに参加した。イベント終盤にはフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフがサプライズで登場すると、ファンは大歓声で迎え入れたが、ゲストとしてイベントに参加していた元フェザー級王者の鈴木千裕がイベント後、自身のSNSで王者のサプライズ登場に不快感を示した。
【動画】鈴木千裕の表情が… シェイドゥラエフが前夜祭にサプライズ登場
イベントには鈴木千裕のほか冨澤大智、ヒロヤ、福田龍彌、梅野源治、鈴木博昭（怪物くん）、万智らが参加。翌日の注目カードの勝敗予想やエピソードトークのコーナーなどで、ファンとの交流を楽しんでいた。
イベントが盛り上がるなか、榊原信行CEOが「特別ゲストが来てくれました」とシェイドゥラエフを呼び込むと、キルギスから極秘来日した王者が登場。ファンとハイタッチをしながらステージに上がったシェイドゥラエフは、用意された席に座ると隣の席にいた鈴木千裕とグータッチを交わしたが、笑顔の王者に対して鈴木は微妙な表情を浮かべていた。
イベント終了から約3時間後、鈴木は自身のXで「なんでシェイドと戯れなきゃ行けねんだよ、そもそも来るなら俺は前夜祭には参加してない」「クソほど気分悪いわ、皆んなチャンピオン目指してやってるのにこんなムカつく事はない」と不満爆発。
拳の手術による治療中の鈴木は「試合と練習が出来ないのが悔しくて仕方ないのにいずれ戦うチャンピオンとなんで隣でイベントやるんだよ。悔しんだよ」と本音を吐露し、「速攻治して全員見返してやるから待ってろよ」と宣戦布告し、「そして二度とチャンピオンと同じイベントに呼ぶな。以上」と警鐘を鳴らした。
さらに、「前夜祭に来てくれたファンの方々ありがとうございました。途中変な空気感を作ってしまってすみません！」と参加者に謝罪し、「俺はファイターなのでこの気持ち分かってください」と理解を求めた。
フォロワーからは「だからあの顔の表情だったんですね」「“建前”を使わないことに安堵しました」といった声や、「流石です！鈴木千裕選手が再びベルトを巻く姿を見たいです！」「千裕がいないと盛り上がらん」「鈴木選手のギラギラした感じ、最高」といった声も寄せられている。
