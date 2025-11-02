【大人のしまむら】で買うなら？ 40・50代にドンピシャ♡「秋冬の一軍カーデ」

寒さを感じたときに、さっと羽織りやすいカーディガン。大人女性が選ぶなら、上品でおしゃれな一枚を厳選したいもの。そこで今回は【しまむら】から、40・50代女性におすすめのカーディガンをピックアップ。コーデに抜け感を与えてくれそうな、秋冬の一軍アイテムになる予感。

パッと目を引く主役級カラー

【しまむら】「ニットカーディガン」\2,189（税込）

派手すぎない絶妙なブルーが魅力のニットカーディガン。さっと羽織るだけで抜け感を演出できそうなゆるっとしたシルエットは、シンプルなTシャツやハイネックと好相性。いつものシンプルコーデに一点投入するだけで、ぐっとコーデの鮮度がアップしそうです。ボトムスは落ち着いたブラウンやモノトーンを選ぶことで、ブルーとのバランスも取りやすくなります。

上品ベージュは着まわし力高め

【しまむら】「ミラノリブニットカーディガン」\1,969（税込）

やわらかなベージュが肌になじみ、落ち着いた印象をプラスできそうなカーディガン。開きすぎないラウンドネックで上品さをキープ。ボタンがさりげないアクセントになり、羽織るだけでおしゃれ見え。ナチュラルカラーは着まわしもしやすく、秋冬コーデで出番が多くなりそうです。

