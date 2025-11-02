チャンスはもう何回も残されていない!? ヴィラでも不安視されるサンチョにシアラー氏が警告 「打開策はただ一つ、懸命に努力すること。態度を改めろ」
元イングランド代表FWアラン・シアラー氏はアストン・ヴィラへレンタル移籍中のジェイドン・サンチョ（25）へ警告した。英『METRO』が報じている。
マンチェスター・ユナイテッドで居場所をなくしたサンチョはここ数シーズンレンタル移籍を繰り返しており、今シーズンはウナイ・エメリ率いるチームでプレイしている。しかし、ここまではコンディション不良に悩まされ、公式戦6試合に出場するもプレイタイムは242分、ゴールやアシストも残せていない。
「ジェイドン・サンチョのトレーニングや生活がどうなっているのかは知らないが、今はアストン・ヴィラでチャンスがある。ここでうまくいかなかったら、みんな振り返って『ちょっと待てよ、君にはこれまでたくさんのチャンスが与えられてきたじゃないか』と言うだろう。チャンスには限りがあるんだ」
「控え選手として起用されたのに、また外されるのは屈辱だろうな。彼にはまだ結果が出ていないが、打開策はただ一つ、懸命に努力することだけだ。目の前のことに集中して、態度を改めろ。そうすれば状況は好転するんだ」
ポテンシャルは確かだが、スターになりきれぬサンチョ。シアラー氏も期待しているからこそ厳しい言葉をぶつけているのだろう。
エメリは「彼をベストの状態に戻すことが私の目標だ」とも話していたが、サンチョはここから奮起できるか、注目だ。