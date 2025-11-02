34ºÐFW¤¬¥È¥¥¥Ø¥ëÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë?¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡È10Àï6È¯¡É¤Î¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÀä¹¥Ä´ ¡ÖºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×
ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë34ºÐFW¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÀä¹¥Ä´¤À¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤Î¥ê¡¼¥ºÀï¡Ê3-0¡Ë¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï10»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¼¡¤°ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¥¿¥¤¡Ê¥Þ¥Æ¥¿¡¢¥»¥á¥ó¥è¡¢¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥¢¥´¤â6¥´¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤è¡£°ÊÁ°¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÎÉ¤¤¥×¥ì¥¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¡¢ÎÏ¤â¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£ËÜÅö¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¼¡¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¹â¤Þ¤ëÂåÉ½Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥Í¥À¥à¡¦¥ª¥Ì¥ª¥Ï»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¶Ã°Û¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤ÆÃË¤À¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï7ËÜ¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ç6¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ë¼¡¤°2ÈÖ¼êFW¤È¤·¤Æ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£