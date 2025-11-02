NEROLILAの新ボディケアで、植物の“エネルギー”をまとう毎日に♡

植物の力を借りて、肌と心を同時に整えたい―そんな願いを叶えるブランド NEROLILA（ネロリラ）から、2025年11月27日（木）に待望のボディケアシリーズが登場♡日本の大地で育った花々のエネルギーを抽出した“フラワーエッセンス”や、巡りと癒しを意識したボディオイルなどをラインアップ。「ただの保湿じゃない、自分をととのえるケア時間」を叶えてくれます。

フラワークリームで肌をやさしく包む

フラワークリーム ネロリブロッサム

フラワークリーム ドリームラヴァンド

フラワークリームシリーズには「ネロリブロッサム／ドリームラヴァンド」の2種が展開されています。30 g／4,730円（税込）・100 g／6,380円（税込）というサイズ展開で、普段使いにもギフトにも◎。

ジャパニーズネロリやラベンダーなどの花のエネルギーを転写したフラワーエッセンスを、タマヌ油*・ローズヒップ油*・ザクロ種子油*などの植物オイルと和漢植物エキスとともに配合。

べたつきにくく、肌にすっと溶け込む軽やかなテクスチャーで、全身の集中保湿ケアにもぴったりです。

*保湿成分

舟山久美子プロデュース「Herz skin」ホリデー限定セットが登場♡

ボディオイルでめぐりと香りに寄り添う

ボディオイル ハーバルフロー

ボディオイル ル・エロス

一日の終わりに使いたいのが、ボディオイル「ハーバルフロー／ル・エロス」です。60 mL／6,930円（税込）で、植物オイル100％のベースにアルニカ・ホワイトバーチ・ヒハツ・ジュニパーなどをブレンド。

ラベンダーなどのハーブの香りとともに、肌のめぐりと心のリラックスを促します。さらに「ル・エロス」にはローズクォーツ・ダイヤモンドなどが漬け込まれ、月と太陽のリズムに寄り添った香りの処方。

ボディケア以上の“儀式感”を纏えそうです。

自分らしいセルフケア時間へ

2025年11月20日（木）オンライン先行発売、11月27日（木）一般発売というスケジュールで、伊勢丹新宿店・シンシア・ガーデン・渋谷スクランブルスクエア POP UPストアなどでも展開予定。

使うたびに「植物のエネルギーを全身で受け取る」感覚を大切にしてきたブランドの新提案は、毎日のボディケアを“癒しのひととき”に変えてくれます。

忙しい日々こそ、自分の体と心に寄り添う時間をつくってみて♡

“貼りつかない、香る、整う”ボディケア習慣へ

NEROLILAのボディケアシリーズは、フラワークリーム30 g／4,730円・100 g／6,380円、ボディオイル60 mL／6,930円という価格帯で、植物のエネルギーと香りをまとえるアイテムです。

2025年11月27日（木）から一般発売。価格・サイズ・成分すべてが“ケアを超えた体験”を意図しており、肌と心に寄り添う毎日をはじめる最良の一歩になりそうです♡